Hindernisläufe„Muddy Angel Run“ und „Xletik Kids“ finden erstmals am Fühlinger See statt

Der Fühlinger See ist am Wochenende Gastgeber von gleich zwei Outdoor-Hindernisläufen. Den Auftakt macht am Samstag, 8. August, der „Muddy Angel Run“, am Sonntag, 9. August, folgt dann „Xletik Kids“.

Der Schlammlauf „Muddy Angel Run“ richtet sich ausschließlich an Teilnehmerinnen. Frauen aller Fitnesslevel absolvieren eine fünf Kilometer lange Strecke mit 18 Hindernissen. Gemeinsam mit dem Verein Brustkrebs Deutschland wird beim Event über Brustkrebs informiert und Spenden zur Unterstützung von Organisationen, die betroffenen Frauen zur Seite stehen, werden gesammelt. Es gibt noch wenige Teilnehmerplätze, die Anmeldung kostet 59 Euro und erfolgt online.

Kinder laufen mit erwachsener Begleitperson

„Xletik Kids“ richtet sich an Familien mit Kindern zwischen fünf und 15 Jahren. Dabei absolvieren Kinder mit mindestens einer erwachsenen Begleitperson eine Strecke nach Wahl. Zur Auswahl stehen die zwei bis drei Kilometer lange „Fun-Distanz“ mit über zehn Hindernissen sowie die „Action Distanz“, die über 20 Hindernisse auf fünf Kilometern bietet. Der Lauf durch den Schlammparcours setzt sich mit dem Partnerverein Transfer für Projekte zur Gesundheitsförderung von Kindern und Jugendlichen ein. Die Teilnahme kostet 59 Euro für die kürzere Distanz und 69 Euro für die lange Strecke, Tickets sind online verfügbar.

Zuletzt hatten die Laufevents im Kölner Jugendpark stattgefunden. Im vergangenen Jahr war es kurzfristig aufgrund landschaftsschutzrechtlicher Gründe zur Absage gekommen. Da der Jugendpark nicht nur Landschaftsschutzgebiet, sondern auch nachweislich Lebensort der gefährdeten Steinkäuze ist, zogen die Läufe an den Fühlinger See um. (red)