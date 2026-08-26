Bei einem Unfall in Mülheim sind am Dienstagnachmittag fünf Menschen verletzt worden. Auf der Kreuzung zwischen Pfälzischem Ring und Karlsruher Straße waren zwei Autos zusammengestoßen. Vorausgegangen war wohl ein Streit in einem der Fahrzeuge.

Unfall in Köln: Vater soll sich mit Tochter gestritten haben

Ein Mercedes, in dem ein 40-jähriger Fahrer mit seiner 18-jährigen Tochter saß, soll nach Angaben der Polizei gegen 17.40 Uhr trotz roter Ampel von der Karlsruher Straße aus auf die Kreuzung gefahren sein. Dort stieß er mit einem Transporter zusammen. Die drei Insassen des Transporters im Alter von 28, 33 und 59 Jahren wurden bei dem Zusammenstoß ebenso verletzt wie der Vater und seine Tochter. Ein Fahrradfahrer hatte Erste Hilfe geleistet, der Vater schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll sich der 40-Jährige kurz vor dem Unfall mit seiner Tochter, die auf dem Beifahrersitz saß, gestritten haben. Daher prüft die Polizei aktuell auch, ob der Mann absichtlich über die rote Ampel in die Kreuzung gefahren sein könnte.

Außerdem sucht die Kriminalpolizei Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall gesehen haben. Diese sollen sich per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de oder per Telefon unter 0221 229-0 melden. Insbesondere sucht die Polizei nach dem Fahrradfahrer, der Erste Hilfe geleistet hatte. (red)