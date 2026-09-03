Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Kölner Innenstadt ist ein 31 Jahre alter E-Scooter-Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wird nach Angaben der Polizei derzeit in einer Klinik notoperiert. Die 60-jährige Fahrerin des beteiligten Multivans erlitt einen Schock.

Nach ersten Erkenntnissen war die 60-Jährige gegen 17.40 Uhr mit ihrem Kleinbus auf der Dagobertstraße in Richtung Rheinufer unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Straße Unter Kahlenhausen soll sie laut Zeugenaussagen den vorfahrtsberechtigten E-Scooter-Fahrer erfasst und mutmaßlich überrollt haben.

Polizei sichert Spuren mit Drohne

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei ist im Einsatz und sichert die Spuren. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs setzen die Polizisten und Polizistinnen unter anderem auch eine Drohne ein. Die beteiligten Fahrzeuge wurden als Beweismittel sichergestellt.

Die Ermittlungen zum konkreten Unfallgeschehen dauern an. Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Köln unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (red)