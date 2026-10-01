Aufgrund einer technischen Störung bleibt das Museum für Ostasiatische Kunst bis einschließlich Sonntag, 4. Oktober, geschlossen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist die Kältemaschine des Museums betroffen. Da es sich um Klimatechnik handelt, schloss das Museum präventiv, um die Luftfeuchtigkeit in den Ausstellungsräumen zu sichern und zu stabilisieren.

Die Führung „Ein Schatzhaus für die Kunst Ostasiens“ am Donnerstag (1. Oktober) musste ebenso entfallen wie der für Samstag (3. Oktober) geplante Workshop „Schriftzeichen-Stempel“, wie das Museum auf seiner Webseite mitteilt. Das Museumscafé Ume ist von der Störung nicht betroffen und bleibt zu den regulären Uhrzeiten geöffnet. In der kommenden Woche soll das Museum wieder öffnen. (red)