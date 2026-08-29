„Bello Gelato“Dieses neue Eis schlecken Hund und Mensch gemeinsam

Ein Biergarten am Aachener Weiher, Liegestühle, ein Eiswagen – und mittendrin Hunde, die genauso gespannt auf den Eisbecher schauen wie ihre Menschen. Beim Launch-Event von „Bello Gelato“ in Köln probierten Hundehalter gemeinsam mit ihren Vierbeinern, was die Hersteller als „Eis für Zwei“ bewerben: ein Speiseeis, das Menschen sowie Hunden schmeckt und für die Vierbeiner unbedenklich sein soll.

Hinter dem neuen Produkt stehen zwei Familienunternehmen: der Tierfutterhersteller „mera“ aus Kevelaer und die Eismanufaktur „EisBerger“ aus Bergkamen. „Wir denken bei uns nicht nur an Tierernährung, sondern wir denken daran, wie Mensch und Hund und Tierbeziehungen in Gänze gelebt werden können“, sagte Felix Vos, Geschäftsführer von „mera“.

Felix Vos, Geschäftsführer vom Tierfutterhersteller „mera“ (r.) und Peter Telgmann, Gründer der Eismanufaktur „EisBerger“, stellen ihr Eis „Bello Gelato – Eis für Zwei“ vor. Copyright: mera/EisBerger

Gerade Hunde seien heutzutage Familienmitglieder und da gehe es nicht mehr nur um Fütterung und Versorgung, sondern um gemeinsame Glücksmomente. „Warum sollten wir unseren vierbeinigen Familienmitgliedern nicht das Gleiche gönnen wie uns?“ So sei die Idee von Eis für Mensch und Tier entstanden.

Sorte Blaubeer-Parmesan ist bei Hunden sehr beliebt

Hundeeis per se ist erst einmal nichts Neues. Auch in Köln gibt es Eisdielen, die Tieren im Sommer etwas Abkühlung versprechen – zum Beispiel das La Grenade im Agnesviertel oder das Eiscafé Cortina am Hohenstaufenring. Hier gibt es Eissorten mit Leberwurst oder Räucherlachs, die Menschen vermutlich weniger schmecken. Genau hier setzt „Bello Gelato“ an.

„Das Produkt ist ganz normal hergestellt“, erklärte der Gründer von „EisBerger“, Peter Telgmann. „Wir haben bewusst auf Rohprodukte wie Leberwurst verzichtet, wollten die Qualität, Textur, den Schmelz und den Geschmack im Eis aber so hinbekommen, dass es auch in die Ernährung des Hundes passt.“

% VEEDEL-Umfrage Würden Sie das Eis für Mensch und Hund probieren? 28.08.2026 0 10

Daher dürfen die Gäste am Aachener Weiher Eis mit den Geschmäckern Apfel-Banane, Erdbeer-Joghurt und Blaubeer-Parmesan probieren. Während bei den Zweibeinern vor allem Apfel-Banane sehr beliebt ist, können die Vierbeiner nicht genug vom etwas kräftigeren Parmesan-Eis bekommen. Die 150-Gramm-Dose kostet 4,49 Euro und ist online erhältlich.

Alle Sorten werden nach Angaben der Hersteller in Deutschland produziert, sind zucker- und laktosefrei und enthalten weder Aromen noch Konservierungsstoffe oder Palmfett. Wichtig: Das Eis ist als ergänzender Snack gedacht, nicht als Ersatz für das Hauptfutter.

Diese Lebensmittel kühlen Ihren Hund auf natürliche Weise ab

Doch auch wenn das Eis für viele Hunde gut verträglich ist – gerade Tiere mit sensiblen Mägen können Bauchschmerzen bekommen. Am besten lässt man seinen Vierbeiner das Eis nicht fressen, sondern schlecken, und das auch nur in Maßen.

Und wer ganz auf Nummer sicher gehen möchte, füttert seinen Hund nicht mit Produkten aus der Gefriertruhe, sondern aus dem Kühlschrank. Auch Wassermelone, Gurke oder ungesüßter Naturjoghurt können für eine Abkühlung sorgen.