Ein 37-Jähriger hat in der Nacht zu Montag versucht, ein Motorrad aus einer Garage in Köln-Longerich zu stehlen. Die Polizei konnte ihn festnehmen, zwei Mittäter konnten fliehen. Dem Versuch des Diebstahls war wohl eine Verkaufsanzeige im Internet vorausgegangen.

Gegen 0.40 Uhr hatten Anwohner der Polizei verdächtige Geräusche auf dem Garagenhof an der Schlackstraße gemeldet. Als vor Ort ein Alarm ausgelöst wurde, rannten drei Männer aus einer bis dahin geschlossenen Garage. Den Fluchtversuch des 37-Jährigen über drei geparkte Autos konnte die Polizei stoppen, ein mutmaßliches Fluchtfahrzeug mit niederländischen Kennzeichen, dessen Schlüssel sie bei dem Mann gefunden hatte, stellte sie sicher. Die beiden anderen Männer entkamen, ein Polizeihund konnte auf der Fluchtroute lediglich eine weggeworfene Jacke aufspüren.

Online-Anzeige des Motorrads zeigte Details der Garage

Im Vorfeld hatte der Besitzer des Motorrads das Fahrzeug online zum Verkauf angeboten. Auf den Bildern der Verkaufsanzeige war die Garage deutlich zu erkennen, einem angeblichen Interessenten hatte das Opfer frühzeitig seine genaue Anschrift mitgeteilt.

In dem Zusammenhang mahnt die Polizei Köln zur Vorsicht bei derartigen Verkaufsanzeigen: So sollten Fotos nur mit neutralem Hintergrund und ohne markante Gebäudeteile oder Straßenansichten hochgeladen werden. Außerdem sollten Anbietende beim Fotografieren die Standortdaten der Kamera deaktivieren und Adressen erst bei einer konkreten Terminabsprache übermitteln. (red)