Mit einem massiven Aufgebot hat die Polizei am Samstag (14. November) zwei Demonstrationen in der Kölner Innenstadt abgesichert. Bei einer der Demos, die sich gegen Rechtsextremismus richtete, beteiligten sich nach Polizeiangaben unter 100 Menschen und damit weit weniger als erwartet. Zu dem Protest unter dem Titel „Viva Colonia – Nazis sind es nicht“ waren im Vorfeld 600 Teilnehmer angemeldet worden.

Großes Polizeiaufgebot sichert Demonstrationen in Köln

An der zweiten Demonstration nahmen laut Polizei ebenfalls unter 100 Personen teil. Sie stand unter dem Motto „Ernährungssicherheit durch heimische Landwirtschaft – Positive politische Veränderung im Land, Frieden statt Krieg“. Der Anmelder hatte nach Polizeiangaben rund 1000 Teilnehmer erwartet. Im Demozug fuhren mehrere Fahrzeuge mit.

Nach einer ersten Einschätzung der Polizei gab es keine größeren Zwischenfälle. (dpa/red)