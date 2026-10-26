Die Alternative Rock-Band Thirty Seconds to Mars kommt nach knapp drei Jahren zurück nach Köln. Im Rahmen ihrer „A Beautiful Lie vs This Is War“-Tour spielt die Band rund um die Brüder Jared und Shannon Leto am 21. April 2027 in der Lanxess-Arena. Mit der anstehenden Tour möchte die 1998 in Los Angeles gegründete Band zwei ihrer erfolgreichsten Alben feiern.

Köln: Thirty Seconds to Mars kommt mit Jubiläumstour zurück in die Lanxess-Arena

Drei Jahre nach ihrem selbstbetitelten Debutalbum erschien 2005 das Album „A Beautiful Lie“, das der Band vier Platin-Auszeichnungen und den internationalen Durchbruch einbrachte. Es enthielt unter anderem den Song „The Kill“, der im Zuge des 20-jährigen Jubiläums des Albums in einer Akustikversion neu veröffentlicht wurde.

Trotz langwieriger Rechtsstreitigkeiten mit ihrem damaligen Label konnte das 2009 erschienene Album „This is War“ an den Erfolg des Vorgängers anschließen. Als Band mit den meisten Shows für ein Album gelang Thirty Seconds to Mars in der Folge sogar ein Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde.

Frontmann und Gitarrist der Band Jared Leto ist neben seiner Musikkarriere auch als Model und Schauspieler tätig. Er spielte unter anderem in Filmen wie „Fight Club“ oder „Blade Runner 2049“ mit. Für seine Rolle in dem Drama „Dallas Buyers Club“ erhielt er den Oscar als Bester Nebendarsteller. (red)