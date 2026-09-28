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Trauriger Fund22-Jähriger aus Köln vermisst – Leichnam in Bilderstöckchen entdeckt

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Die Polizei hat einen Einsatzort mit Flatterband abgesperrt.

Der Fundort ist ein Waldstück an der Robert-Perthel-Straße in Bilderstöckchen (Symbolfoto).

Copyright: Sebastian Kahnert/dpa

Bei der gefundenen Person handelt es sich wohl um einen seit Mitte August vermissten Kölner.

Zeugen haben am Freitagmorgen (25. September) einen Leichnam in einem Waldstück an der Robert-Perthel-Straße in Bilderstöckchen gefunden. Für die Angehörigen gibt es nun traurige Gewissheit: Bei dem Gefundenen handelt es sich laut Polizei „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ um einen vermissten 22-Jährigen aus Köln.

Die Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchungen stehen noch aus, Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut der Kölner Polizei bislang jedoch nicht vor.

Der 22-Jährige, der unter Depressionen litt, hatte sich Mitte August von seinen Angehörigen nach einem Theaterbesuch verabschiedet, war aber am nächsten Morgen nicht nach Hause zurückgekehrt. Seine Familie und die Polizei hatten seitdem nach dem jungen Mann gesucht.

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