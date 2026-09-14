„Die Mär vom Mett“Vorverkauf für „Deine Sitzung“ startet am Dienstag

Zum 22. Mal findet „Deine Sitzung“ im kommenden Jahr statt. Unter dem Titel „Die Mär vom Mett“ soll 2027 eine Wunderwelt von Prinzessinnen, Rittern, Fröschen und Kölner Karneval entstehen. Der Vorverkauf für die Sitzungen startet am Dienstag (15. September) um 11 Uhr.

Mirja Boes und Ebasa der Meister entführen den Karneval in die Märchenwelt

Die Tickets sind ausschließlich online auf deinesitzung.ticket.io erhältlich. Der Eintritt kostet 49 Euro, ermäßigte Karten gibt es für 39 Euro. „Deine Sitzung“ gastiert 2027 an zwei Kölner Spielorten. In der ersten und zweiten vollständigen Januar-Woche finden die Sitzungen jeweils Freitag, Samstag und Sonntag (8. bis 10. Januar und 15. bis 17. Januar) im Brunosaal im Klettenberggürtel statt. In den beiden folgenden Wochen ist „Deine Sitzung“ in der Balloni-Halle im Ehrenfeldgürtel: einmal von Donnerstag bis Sonntag (21. bis 24. Januar) und zum Abschluss am Donnerstag, Freitag und Sonntag (28, 29. und 31. Januar). Die Uhrzeit richtet sich immer nach dem jeweiligen Wochentag: Donnerstags und samstags beginnt die Sitzung um 18.30 Uhr, freitags um 19.30 Uhr und an Sonntagen um 16 Uhr.

2027 feiert „Deine Sitzung“ gleich ein doppeltes Jubiläum. Denn die alternative Sitzung findet nicht nur zum 22. Mal statt, sie wird auch zum elften Mal von Präsidentin Mirja Boes angeführt. Zusammen mit „Ebasa der Meister“ führt sie bei den Sitzungen im Januar 2027 den Karneval und die Welt der Märchen zusammen. Schauplatz ist ein längst vergessenes Königreich mit dem sagenumwobenen Schloss Mirjanda. Dort präsidiert Mirja Boes als Herrscherin über das „Boese“. Ihr zu Füßen zaubert der meisterhafte Ebasasilius Zwackelmann allerlei Köstlichkeiten – nur Mett will ihm partout nicht gelingen. Für Musik sorgt das Orchester der Liebe. (tli)