Ein gemeldeter Verkehrsunfall hat die Kölner Polizei am frühen Sonntagmorgen auf die Spur von vermutlichen Weindieben geführt. Eine große Menge an Weinflaschen am Ort des Sturzes konnte schnell dem Tatort zugeordnet werden.

30 Flaschen Wein liegen neben Gestürztem

Gerufen worden waren die Beamten zum Agrippinaufer nahe dem Weinfest am Rheinufer. Dort war ein 41-Jähriger in Begleitung zweier stark alkoholisierter Männer gestürzt. Die 30 Flaschen Wein, die in unmittelbarer Nähe des Geschehens lagen, konnte die Polizei dem offenstehenden Kühlcontainer eines Weinhändlers zuordnen.

Wegen des Verdachts des Diebstahls nahmen die Beamten den 41-Jährigen sowie seine zwei Begleiter im Alter von 39 und 40 Jahren fest. Während das Duo einem Haftrichter vorgeführt wurde, musste der Gestürzte zunächst mit einer offenen Beinfraktur ins Krankenhaus gebracht werden. (red)