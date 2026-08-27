Wer am Donnerstagmorgen (27. August) mit der Bahn in Köln unterwegs ist, benötigt wohl starke Nerven. Gleich mehrere Störungen sorgen für hohe Verspätungen und Teilausfälle. Den Anfang machte heute Morgen gegen sieben Uhr eine erforderliche Reparatur an einem Zug zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und Köln Messe/Deutz. Das lässt sich auf dem Portal „zuginfo.nrw“ einsehen. Aufgrund der Gamescom in Köln ist der Andrang an Fahrgästen besonders groß.

Drei Störungen sorgen für Ärger im Bahnverkehr

Betroffen waren die Linien RB 25, S 6, S 11, S 12 und S 19. Zwischenzeitlich richtete die Bahn dafür sogar einen Ersatzverkehr zwischen Köln-Mülheim und Bergisch Gladbach ein. Dieser soll aber um 10 Uhr wieder enden.

Die nächste Panne am Donnerstagmorgen traf die Strecke zwischen Köln/Messe Deutz und Solingen Hbf. Die Linien RE 7 und RB 48 können deshalb Verspätungen und Teilausfälle aufweisen. Immerhin: Diese zwei Störungen sind inzwischen behoben. Zu Einschränkungen wie Verspätungen kann es deshalb aber noch kommen.

Köln: Strecke zwischen Hansaring und Frankfurter Straße beeinträchtigt

Eine dritte Störung legt jetzt aber noch den Bahnverkehr zwischen Köln-Hansaring und Köln-Frankfurter Straße auf der Linie RB 25 lahm. Der Grund dafür ist ein Defekt an einem Zug. Das Ende kann die Bahn aktuell bislang nicht abschätzen.

„Die Züge aus Richtung Marienheide enden und beginnen in Rösrath-Stümpen. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Rösrath-Stümpen und Köln Hansaring“, heißt es dazu auf „zuginfo.nrw“.

Ein Ersatzverkehr mit zwei Bussen soll zwischen Rösrath-Stümpen und Köln-Hansaring verkehren. Für die Fahrt zwischen Köln-Frankfurter Straße und Hansaring empfiehlt die Bahn die Linie S 19 als Alternative. (bas)