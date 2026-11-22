Hätten Sie es gewusst? Schon vor 190 Jahren wurde der Kölner Dom nachts erleuchtet. Als der preußische Kronprinz und spätere König Friedrich Wilhelm IV. am 15. September 1836 Köln besuchte, setzten Mitarbeiter der Dombauhütte unter der Leitung von Dombaumeister Ernst Friedrich Zwirner die noch unfertige Kathedrale mit Talglichtern und Terpentintassen eindrucksvoll in Szene. Dies geschah im Rahmen einer Illumination der gesamten Rheinfront, an der die Festgesellschaft auf zwei nagelneuen Dampfschiffen vorbeifuhr. Ein Redakteur der „Kölnischen Zeitung“ zeigte sich hellauf begeistert vom Anblick des Doms: „Von innen durch bengalisches Feuer erleuchtet, goß er sein magisches Licht in weite Ferne, und kleidete sich in einen geisterhaften Strahlenmantel, wie eine Lichtburg in der Luft erbaut.“

Von da an dauerte es mehr als 90 Jahre, bis 1929 die erste dauerhafte elektrische Beleuchtung am Dom eingerichtet wurde. Seitdem hat sich die Technik kontinuierlich weiterentwickelt. Den jüngsten Quantensprung machte die Illumination der Kathedrale, als am Ostersonntag 2025 das völlig neue Konzept des Bonner Lichtplanungsbüros „Licht Kunst Licht“ Premiere feierte. Anstelle der zuvor verwendeten 232 Halogen-Metalldampfleuchten wurden insgesamt 709 LED-Strahler überall am Gebäude platziert, bis hinauf in die Turmspitzen. Sie lassen sich einzeln dimmen und in der Farbe ihrer Weißtöne einstellen. Das sorgt für eine stärker akzentuierte Beleuchtung, die die gotische Fassade deutlich plastischer hervortreten lässt. Die Anschlussleistung wurde von 54 Kilowatt auf im Schnitt rund 11 Kilowatt reduziert.

Neue Beleuchtung des Kölner Doms soll Spiritualität visualisieren

Seit der Inbetriebnahme hat das Team von Lichtdesigner Philipp Schmitz (48) die neue Beleuchtung immer wieder nachjustiert, so dass der Dom nun in einem noch besseren Licht erstrahlt. „Am Anfang haben wir uns gefragt: Welche Flächen müssen wir überhaupt beleuchten? Dabei stand auch immer die Frage im Raum: Wie können wir Spiritualität visualisieren?“, erläutert Schmitz. Schließlich sei der Dom eine Kirche, man wolle sie nicht als Spektakel inszenieren.

Die Grundidee sei gewesen, „den Lichtverlauf von innen nach außen zu etablieren und auch ganz bewusst mit Schatten und Dunkelheit zu arbeiten, um die Charakteristik der gotischen Architektur zu unterstreichen“. Man sei sehr stolz, am Dom arbeiten zu dürfen, betont Schmitz, der sich seine ersten Sporen als Beleuchter beim Film verdient hat. „Ich bin gebürtiger Kölner. Ich durfte den Kölner Dom beleuchten. Das ist natürlich ein absolutes Herzensprojekt.“

Die ersten Planungen begannen bereits 2017. Zwei Jahre später stellte der Stadtrat 2,3 Millionen Euro für die Umsetzung bereit. In Zusammenarbeit mit der Dombauhütte verlegte der Netzbetreiber Rhein-Netz, eine Tochter der Rhein-Energie, zwölf Kilometer Kabel am Dom und installierte die 709 Leuchten. Dabei durfte kein einziges Loch in die Kathedrale gebohrt werden. Sämtliche Teile wurden mit Klammern befestigt, die sich rückstandslos entfernen lassen.

Hacker haben keinen Zugriff auf die Dombeleuchtung

Gesteuert wird die Beleuchtung über sieben Schaltschränke im Dom. Jede Leuchte lässt sich einzeln per Rechner steuern. Von außen gehackt werden könne das Domlicht aber nicht, beteuert Markus Lambert von Rhein-Netz, der die Anlage betreut. Es gebe keinen Online-Zugang.

Beleuchtet wird der Dom täglich von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Ab 1 Uhr nachts wird die Beleuchtung um die Hälfte heruntergedimmt. Die Stromkosten zahlt bis 1 Uhr die Stadt, danach der Verein „Leuchtendes Köln“. Seit der Umstellung auf LED-Licht ist der Stromverbrauch um etwa 80 Prozent von rund 215.000 Kilowattstunden pro Jahr auf rund 43.000 Kilowattstunden gesunken.

Einige Kölner kritisieren aber, der Dom sei früher nachts heller gewesen. Das bestätigt auch Susanne Fabry, Vorstandsmitglied der Rhein-Energie. Viele Menschen würden sich melden und sich eine hellere Dombeleuchtung wünschen. Technisch möglich wäre das sogar, denn laut Lichtdesigner Philipp Schmitz sind die LED-Leuchten in der Lage, mehr Leistung abzugeben. Man habe sich aber bewusst dagegen entschieden.

Würdevolles Licht soll dem Charakter des Doms entsprechen

Die alte Beleuchtung mit starken Flutlichtstrahlern sei „ganz flach“ gewesen und mit der Zeit grünstichig geworden. Das habe zu einem eher abweisenden Eindruck geführt, so Schmitz. Die neuen LED-Leuchten ermöglichten es hingegen, verschiedene Farbtemperaturen und Lichtintensitäten einzusetzen, um mehr Tiefe zu erzeugen. Die Folge sei, „dass die Nahansicht sehr differenziert und sehr behutsam ist“. Es könne aber sein, dass der Dom „aus der Ferne nicht mehr so deutlich wahrgenommen wird“. Dies sei jedoch eine bewusste Entscheidung für „ein würdevolles Licht, das dem Charakter des Doms entspricht. Nicht alles, was hell ist, ist auch richtig.“

Das internationale Fachpublikum gibt ihm recht. Für die Beleuchtung des Kölner Doms hat das Büro „Licht Kunst Licht“ mehr als ein Dutzend Preise im In- und Ausland gewonnen, darunter den Deutschen Lichtdesign-Preis 2026 und den renommierten „Radiance Award“ der International Association of Lighting Designers (IALD), der als „Oscar“ der Lichtkunst-Branche gilt.