Eine ungewöhnliche Begründung für das Mitführen von Munition hat eine 26-jährige Reisende den Einsatzkräften am Flughafen Köln/Bonn geliefert. Bei der Luftsicherheitskontrolle wurden im Handgepäck der Belgierin zwei Patronen der Kaliber 9 mm und 357 Magnum gefunden.

Gegenüber den hinzugezogenen Bundespolizisten erklärte die 26-Jährige, als Tätowiererin tätig zu sein. Die Patronen habe sie von einem Kunden als Vorlage für ein Tattoo-Motiv erhalten.

Bundespolizei stellt Patronen sicher

Eine erforderliche waffenrechtliche Erlaubnis konnte die Reisende jedoch nicht vorweisen. Angaben dazu, wem die Munition ursprünglich gehörte, machte sie nicht. Die Bundespolizei stellte beide Patronen sicher und leitete ein Strafverfahren ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte die Belgierin ihre Reise fortsetzen. (red)