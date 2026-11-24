Am Montag (23. November) ist ein 30-jähriger Mann im Kölner Hauptbahnhof in das Polizeigewahrsam gebracht worden. Zuvor hatte der Mann einen Platzverweis erhalten und anschließend einen Bundespolizisten angegriffen.

Wie die Bundespolizei mitteilt, machten Sicherheitsmitarbeitende der Deutschen Bahn die Einsatzkräfte gegen 0.30 Uhr auf den aggressiven Mann aufmerksam. Dieser hatte sich geweigert, seinen Alkoholkonsum im Gebäude einzustellen und den Hauptbahnhof zu verlassen. Die Polizei sprach daraufhin einen Platzverweis gegen ihn aus.

Angriff auf Einsatzkräfte in Köln

Anstatt dem Platzverweis nachzukommen, sei der 30-Jährige kurze Zeit später in den Bahnhof zurückgekommen. Zuvor habe er die Beamten beleidigt und ihnen den Mittelfinger gezeigt. Bei seiner Rückkehr soll er gegenüber den Einsatzkräften die Fäuste geballt haben.

Als er durchsucht werden sollte, habe er einen Beamten unvermittelt in den Schwitzkasten genommen. Ein weiterer Bundespolizist brachte den Angreifer zu Boden und beendete so die Attacke.

Der 30-Jährige, der bereits wegen gefährlicher Körperverletzung polizeilich bekannt ist, wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Gegen ihn wurden Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (red)