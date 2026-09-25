Polizisten und Polizistinnen haben am Donnerstagabend in der Kölner Innenstadt einen 28-jährigen Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, mit Drogen und verschreibungspflichtigen Medikamenten gehandelt zu haben. Mitarbeiter der polizeilichen Videobeobachtung hatten den Mann gegen 23.30 Uhr dabei beobachtet, wie er im Bereich des Doms einen Rucksack deponierte.

Hinzugerufene Einsatzkräfte stellten in dem Rucksack mehr als 500 Tabletten und etwa 50 Gramm Cannabis sicher. Den 28-Jährigen nahmen die Beamten in unmittelbarer Nähe fest. Der Festgenommene, der im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz hat, sollte noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. (red)