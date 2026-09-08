Am Kölner Rheinufer ist am Dienstagmittag (8. September) ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die Kollision ereignete sich gegen 11.50 Uhr in der Nähe des Musical Dome.

Nach Angaben eines Polizeisprechers handelte es sich um einen Unfall zwischen einem Wagen und dem Motorrad. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Autofahrer auf dem Konrad-Adenauer-Ufer in Richtung Norden unterwegs und wollte nach links in die Trankgasse abbiegen. Ihm kam der Motorradfahrer auf der Gegenfahrbahn entgegen.

Rettungshubschrauber im Einsatz – Motorradfahrer nicht in Lebensgefahr

Wie die Ampel zum Unfallzeitpunkt geschaltet war, ist laut Polizei noch unklar. Die Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung zusammen – dabei erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Rettungshubschrauber landete am Unfallort, der Verletzte wurde anschließend jedoch mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht offenbar nicht. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

Der Unfall sorgte rund um das Rheinufer für Verkehrsbehinderungen und Stau. Gesperrt waren das Konrad-Adenauer-Ufer in Richtung Süden sowie die Trankgasse. Die Fahrbahn in Richtung Norden blieb frei. Gegen 13.15 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben. Zum Alter der Beteiligten konnte die Polizei noch keine Angaben machen. (sbo)