Ein 86 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Freitag (18. September) an der innerstädtischen Straße Am Leystapel mit einem anderen Fahrradfahrer zusammengestoßen und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Der mutmaßliche Verursacher flüchtete, ohne sich um den Mann zu kümmern.

Sturz nach Zusammenstoß: 86-jähriger Radfahrer in Klinik gebracht

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann gegen 16 Uhr auf Höhe Filzengraben in nördlicher Fahrtrichtung an einer roten Ampel gewartet. Als er bei Grün losgefahren sei, habe ihn der überholende Radfahrer berührt, woraufhin er gestürzt sei. Der Senior wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder dem geflüchteten Täter geben können. Hinweise werden unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen genommen. (red)