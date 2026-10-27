Bei Schmitzens brennt der Baum. Ehefrau Sonja ist permanent op Jöck, ihr Mann Peter zunehmend gefrustet. Die Beziehung der beiden gerät ins Wanken. Peter sucht nach Alternativen, meldet sich beim Dating-Portal „Rhing Hätze“ an – Fisternöllche Deluxe. Für zusätzlichen Zündstoff sorgt die neugierige Nachbarin Gertrud, die ihre Beobachtungen der Wohnungsgenossenschaft meldet. Wird den Schmitzens die Wohnung gekündigt?

Das neueste Stück „Rhing Hätze“ der Theatergemeinschaft Kölsche Bredder aus der Feder von Spielleiter Sascha Thiel nimmt rasch Fahrt auf. Kölsche Sprüche, Intrigen, Irrungen und Wirrungen, aber auch Leidenschaft und jede Menge Spielfreude stehen im Mittelpunkt des zweistündigen Dreiakters. Premiere ist am Samstag, 31. Oktober, um 17 Uhr in der Aula des Berufskollegs Perlengraben.

Kölsche Miljö-Komödie „Rhing Hätze“: Mundart-Theater begeistert seit 2021 mit fünftem Stück

Zehn Darsteller präsentieren unter der Regie von Frank Urbanek die lebendige Komödie mit viel „Hätz un Jeföhl“ in feinstem kölsch. „In unseren Stücken aus dem Miljö schauen wir den Menschen auf den Mund, wollen mit unseren Aufführungen den Erhalt der kölschen Sprache fördern sowie Brauchtum, Kunst und Kultur in der Stadt unterstützen“, berichtet Vereinsgeschäftsführer Heinz Koll.

Mit dem Miljö-Stück „Rhing Hätze“ führt das kölsche Mundart-Theater bereits sein fünftes Bühnenstück in Folge auf. Mitten in der Corona-Pandemie war das gemeinnützige Theater Ende 2021 von acht ehemaligen Darstellern des Kölner Kumede Theaters gegründet worden. Mittlerweile sei die Zahl der Aktiven auf 21 gestiegen. Tausende Gäste verfolgten in den vergangenen Jahren die Vorstellungen des Theaterschmölzjens in der frisch renovierten Aula des Berufskollegs Perlengraben, erzählt Koll.

Erinnert wird im Stück auch an Gründungs- und Ehrenmitglied Hermann Hertling. Ein Porträtbild von ihm ist Teil der Bühnenkulisse. Hertling verstarb am Aschermittwoch dieses Jahres im Alter von 95 Jahren. „Sein Rat und sein freundschaftlicher Zuspruch werden uns fehlen. Aber er hat dauerhafte Spuren bei den Kölschen Breddern hinterlassen. Er ist ein fester Bestandteil unserer Kölschen Theater-DNA. Wir werden ihn nicht vergessen“, heißt es in einem Nachruf des aktuellen Programmheftes.

Weitere Aufführungen von „Rhing Hätze“ sind an den Samstagen, 7., 14., 21. und 28. November, jeweils um 17 Uhr, und an den Sonntagen 1., 8., 15., 22. und 29. November, jeweils um 18 Uhr. Karten ab 17 Euro gibt es an allen Vorverkaufsstellen, telefonisch bei Köln-Ticket unter 0221 – 2801 oder online.

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