Ein 32 Jahre alter Mann ist am Donnerstagmorgen (13. August) von Einsatzkräften aus dem Deutzer Hafen gerettet worden. Wie die Polizei mitteilte, schwamm der Mann gegen 7.45 Uhr bekleidet im Becken des Hafens.

Polizei warnt vor Lebensgefahr beim Schwimmen im Rhein

Beamte der Wasserschutzpolizeiwache und der Berufsfeuerwehr fuhren mit einem Rettungsboot zu dem 32-Jährigen. Es gelang ihnen, den Schwimmer an Bord zu ziehen und sicher an Land zu bringen. Dort nahmen Rettungskräfte den sichtlich erschöpften Mann in Empfang.

Die Polizei nutzt den Vorfall, um erneut auf die Lebensgefahr beim Baden im Rhein hinzuweisen. Starke Strömungen und Wirbel, der Sog von Schiffen sowie tückische Buhnenfelder – die Bereiche zwischen den Steinwällen – könnten schnell zur Todesfalle werden, heißt es in der Mitteilung. Selbst geübte Schwimmerinnen und Schwimmer könnten sich in Sekunden in Lebensgefahr bringen. (red)