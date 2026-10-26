Die neue Halle von Element Boulders in Köln-Deutz ist hell und groß. An den Wänden hängen bunte Boulder-Elemente, an denen eifrig Menschen klettern. In der Mitte gehen Treppen zu einem Bistro-Würfel hoch, unter dem noch mehr Boulder-Elemente sind. Es ist das Gegenstück zur Halle in der Kölner Innenstadt.

„Die Hallen sind ein bisschen wie Yin und Yang“, sagt Betriebsleiter Till Pflüger. „In der City sind es mehrere Ebenen, hier haben wir quasi eine 360‑Grad-Halle.“ In der Schildergasse ist es zudem etwas schwierig, mit Fahrrad oder Auto anzureisen. An der Deutz-Mülheimer Straße gibt es hingegen viele Stellplätze und während in der Innenstadt ein großer Fokus auf dem Bistro mit Dachterrasse liegt, öffnet die in der neuen Deutzer Halle erst nachmittags.

Das Konzept und das Team der beiden Boulderhallen von Element Boulders seien aber das Gleiche: „Wir wollen den Sport in die Innenstädte bringen und an die Leute herantragen“, sagt Pflüger, „da passt Deutz als zweites Zentrum von Köln perfekt. Die Halle ist sehr gut angebunden und im Rechtsrheinischen fehlte wirklich noch was.“ Während im linksrheinischen Köln mittlerweile einige Boulderhallen sind, sieht es im rechtsrheinischen deutlich karger aus. Dabei wird der Sport laut Pflüger immer beliebter.

Köln-Deutz: Element Boulders eröffnet neuen Standort

Die neue Halle an der Deutz-Mülheimer Straße 111 soll die Lücke nun weiter schließen. Im Schatten des Messe-Hochhauses, das mit 15 Stockwerken in den Himmel ragt, steht die mit braunem Quarzit verkleidete Halle, die nun zur Boulderstätte umgebaut wurde. Sowohl das Hochhaus als auch die Halle stehen seit 1992 unter Denkmalschutz. Das stellte den Umbau vor einige anspruchsvolle Aufgaben, erzählt Pflüger.

Die neue Boulderhalle befindet sich in einem denkmalgeschützten Gebäude in Köln-Deutz, was beim Umbau zu Herausforderungen geführt hat. Copyright: Rika Kulschewski

So mussten etwa die Stahlträger für das Bistro sehr präzise durch die Fugen der mit Teppich belegten Fliesen eingebaut werden, damit ein Rückbau möglich bleibt. „Wir haben da sehr eng mit dem Amt für Denkmalschutz und -pflege gearbeitet“, sagt Pflüger. Entstanden ist eine moderne Halle mit einer Boulderfläche von rund 600 Quadratmetern. Die Boulderwände werden von den gleichen Schrauberinnen und Schraubern wie in der Schildergasse gebaut. Dabei gibt es wieder das Schwierigkeitssystem 1 bis 9.

Boulderhalle in Köln-Deutz in denkmalgeschütztem Gebäude

„Wir haben klare Regularien für die Stufen, sodass das Skillset nach und nach aufgebaut werden kann“, sagt Pflüger, „bisher haben wir da sehr gutes Feedback bekommen, deshalb ist uns wichtig, dass die Leute wissen, es schrauben die gleichen wie in der City.“ Die aktuelle erste Schraubung wurde in Zusammenarbeit mit Leuten aus allen Element-Boulders-Hallen in ganz Deutschland entwickelt und bleibt bis November dieses Jahres.

Neben den Boulderwänden gibt es zwei Systemboards, die per App gesteuert werden können und bei denen etwa die Neigung eingestellt werden kann. Zudem gibt es einen kleinen Gym-Bereich und eben das kleine Bistro, welches täglich ab 15 Uhr geöffnet hat. Davor ist nur Self-Check-In möglich, dafür sind die Leihschuhe dann aber auch kostenlos.

Anders als in der Schildergasse gibt es keinen Kinderbereich, weshalb der Eintritt erst ab acht Jahren und mit Boulderführerschein möglich ist. „Das ist ganz einfach der Größe der Halle geschuldet“, erklärt Pflüger, „wir bieten aber trotzdem auch hier Kinderkurse an, bei denen sie dann auch den Führerschein machen können.“ Zudem bietet das Team auch Intro- und Basiskurse an, die über die Website gebucht werden können.

Element Boulders Köln Deutz, Deutz-Mülheimer Str. 111, 51063 Köln. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 9 bis 23 Uhr. Montag bis Freitag bis 15:00 Uhr nur Self-Check-in, das Bistro ist in dieser Zeit nicht besetzt.