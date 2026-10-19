Die geborene Venezolanerin aus Caracas bietet keine absolute Antwort, aber alternative Sichtweisen auf ein oftmals unterschätztes Organ. „Unsere Wohlfühl-Chemie wird im Dunkeln unseres Darms hergestellt. 90 Prozent des Serotonins, des sogenannten Glückshormons, werden hier produziert, nicht im Gehirn“, erklärt die in Köln lebende Künstlerin und studierte Werkstofftechnikerin sowie biophysikalische Chemikerin. Im ehemaligen Kassenhäuschen des Comedia-Theaters richtete Hung eine Schaubox ein, die zum sinnlichen Flanieren entlang der Felder, Waldwege, Lichtungen, Wasserfälle, labyrinthischen Windungen und Abgründe der Schöpfung einlädt.

Besucher können im Comedia-Foyer Stationen ansteuern

Über ein Keyboard steuern die Besucherinnen und Besucher vor der Box verschiedene Stationen an, deren Betreten kurze Texte und Audiobotschaften über die bereitliegenden Kopfhörer vermitteln. Dabei verbindet sich philosophisch-spirituelles Gedankengut scheinbar schwerelos mit naturwissenschaftlichen oder technologischen Themen. Die Präsentation zeigt das betreffende Organ nicht nur als reinen Verdauungsort, vielmehr wird es als zweites Zentrum für die menschliche Befindlichkeit neben dem Gehirn beleuchtet.

Wir sollten eine wesentlich gesündere Beziehung zu unserem Körper anstreben. Kamalanetra Hung

Über die Darstellungsformen der Neuen Medien sowie elementare Emotionen – etwa Mitgefühl – möchte Hung nach eigener Aussage auch ein jüngeres Publikum für komplexe Sachververhalte begeistern. So gestaltete die Künstlerin 2024 bereits das Bühnenbild für die Comedia-Produktion „Balkis – Eine magische Mission“. Flankiert wird die Installation von einem etwa zwei Meter hohen Hologramm-Ventilator. Die Konstruktion setzt im Betrieb zahlreiche Bildpixel zu farbenprächtigen, bewegten Meeresquallen zusammen. Mit einer steten Abfolge aus Aufsteigen, Sinken und Pulsieren der Nesseltiere soll daran erinnert werden, dass die Wesen ohne Hirn, Herz oder zentrales Nervensystem ebenfalls zur fantastischen Lebensvielfalt des Planeten beitragen. „Wir sollten eine wesentlich gesündere Beziehung zu unserem Körper, aber auch zu anderen Lebensformen anstreben. Ich würde mich freuen, wenn sich einige Gäste von den Impulsen der Präsentation inspirieren lassen und mit einem guten Bauchgefühl wieder in ihren Alltag gehen“, sagt Kamalanetra Hung. Interessierte Künstlerinnen und Künstler können sich für eigene Ausstellungen im Haus unter folgender E-Mail-Adresse bewerben: max.vonulardt@comedia-koeln.de.

„Bauchgefühl 2026, Bittertropfen Series“, Kamalanetra Hung, bis 23. November, Comedia Theater, Vondelstraße 4-8, Öffnungszeiten: dienstags 16 bis 23 Uhr, mittwochs bis sonntags 12 bis 23 Uhr, Eintritt frei, www.kamalanetrahung.com