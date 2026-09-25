Das Unternehmen Köttgen Hörakustik lädt am Samstag, 26. September, zum „Aktionstag Hören“ ins Dorint Hotel am Heumarkt ein. Anlass ist das 75-jährige Bestehen des in Köln gegründeten Unternehmens.

Von 9.30 Uhr bis 14.30 Uhr können sich Besucherinnen und Besucher rund um das Thema Hören und Hörakustik informieren. Auf dem Programm stehen unter anderem Fachvorträge von Experten der Kölner HNO-Uniklinik, die die Anatomie des Ohres veranschaulichen, hörverbessernde Operationen erklären und über mögliche Schritte informieren, wenn Hörgeräte nicht mehr helfen.

Aktionstag Hören 2026: Fachausstellung und kostenlose Hörtests

Eröffnet wird der Aktionstag um 10 Uhr mit einer Begrüßung durch den Köttgen-Geschäftsführer Dirk Köttgen und mit Grußworten des Präsidenten der Kölner Handwerkskammer Thomas Rademacher.

Zudem ist eine Fachausstellung mit Ständen von Hörgeräte-Herstellern geplant und es gibt Vorträge zu den Neuheiten aus der Hörgeräteindustrie. Vor Ort können Besucherinnen und Besucher kostenlose Hörtests machen und sich beraten lassen. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen und das ganze Programm gibt es unter www.koettgen-hoerakustik.de. (red)