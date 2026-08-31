An der Kreuzung zwischen Händelstraße und Richard-Wagner-Straße ist am Montag die Ampelanlage ausgefallen. Das hat die Stadt Köln mitgeteilt. Eine Reparatur sei nicht möglich, bis auf Weiteres sind deshalb einige Spuren auf der Kreuzung gesperrt. Zudem gilt im gesamten Kreuzungsbereich Tempo 30.

Kölner Kreuzung: Steuergerät der Ampel ist ausgefallen

Laut Stadt ist das Steuergerät für die Ampelanlagen irreparabel ausgefallen. Ein Ersatzsteuergerät könne frühestens Mitte der kommenden Woche in Betrieb genommen werden.

Bis dahin sind auf der Händelstraße, die aus nördlicher Richtung als Einbahnstraße auf die Richard-Wagner-Straße trifft, die Geradeausspur sowie eine der beiden Linksabbiegespuren gesperrt. Von der Händelstraße aus können Fahrzeuge aktuell also nur noch einspurig nach links auf die Richard-Wagner-Straße abbiegen. Auch der Fußgängerüberweg über die Richard-Wagner-Straße ist gesperrt. (tli)