Der Regen prasselte vom Himmel und bei vielen mischten sich auch noch zahlreiche Tränen dazu. 14 Jahre nach seinem Tod hat Köln seinen Dirk Bach gefeiert – mit Reden, Musik und vielen Emotionen.

Am Donnerstagabend (1. Oktober 2026) wurde der Dirk-Bach-Platz vor dem Kölner Schauspielhaus feierlich eingeweiht. Das Datum war kein Zufall: Genau an diesem Tag war der beliebte Kölner Schauspieler, Komiker und „Dschungelcamp“-Moderator 2012 im Alter von 51 Jahren gestorben.

Dirk-Bach-Platz in der Kölner Innenstadt eingeweiht

Das Dirk-Bach-Straßenschild war im Juli 2025 „heimlich“ von der Kölner Stadtverwaltung montiert worden. „Das Absurde ist, dass das Schild da schon sehr lange hängt. Aber bisher durfte man den Platz nicht betreten, weil ein Bauzaun davorstand“, blickte Schauspieler Georg Uecker (63) zurück.

„Dieses Haus benötigte 14 Jahre zur Renovierung, Dirk ist seit 14 Jahren tot. Als hier zum letzten Mal gespielt wurde, hat Dirk noch gelebt.“ Uecker erinnerte daran, wie der Platz vor der Oper nach Jacques Offenbach benannt wurde. „Im Volksmund hieß dieser Fleck hier kleiner Offenbachplatz.“

Doch jetzt trägt er den Namen des gebürtigen Kölners, der seine Stadt so oft zum Lachen gebracht hat. Bach debütierte als Schauspieler am Schauspielhaus Köln 1978, später wurde er ab 1992 festes Mitglied im Ensemble.

Schauspieler Georg Uecker führte durch das Programm bei der Einweihung des Dirk-Bach-Platzes. Copyright: IMAGO/Panama Pictures

Besonders emotional wurde es, als TV-Star Ralph Morgenstern (70) an seinen langjährigen Freund erinnerte. Für das Buch „Dear Dicki“ hatte auch er einen Brief verfasst. „Ich habe dich geliebt, mein kleiner Bruder. Wir heirateten hintereinander unsere Traummänner in der Karibik“, heißt es darin.

Ralph Morgenstern kämpft mit den Tränen

„Du warst der herzerwärmendste Onkel, den ich mir je für meine Tochter hätte wünschen können. Ich weiß, ich muss meine Trauer um dich loslassen. Sie macht dich nicht lebendig und mir ist schmerzlich klar: Wir können unsere Zukunft nicht mehr gemeinsam erträumen und erleben und nicht miteinander alt werden.“

Moderator Ralph Morgenstern kämpfte mit den Tränen, als er an seinen Freund Dirk Bach erinnerte. Copyright: IMAGO/Panama Pictures

Immer wieder kamen Morgenstern die Tränen und die Stimme stockte. „Die Erinnerung ist ein Fenster, durch das ich dich sehen kann, wann immer ich will. Ich liebe dich“, sagte er.

Zudem schloss der Moderator noch ein paar ernste Worte an: „Wir gedenken einer queeren, politischen Person und blicken auf glückliche Zeiten in Freiheit zurück. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, dass das auch so bleibt. Der Dirk-Bach-Platz soll auch eine Mahnung sein, die Demokratie in diesem Land zu erhalten.“

Bordkapelle der StattGarde Colonia Ahoj sorgt für Stimmung

Eigentlich sollte auch Schauspielerin Dada Stievermann aus dem „Dear Dickie“-Buch vorlesen, doch die langjährige Wegbegleiterin von Hella von Sinnen ist am vergangenen Dienstag verstorben. Jonathan Briefs vom Centrum Schwule Geschichte schickte deshalb einen Applaus in den Himmel.

Auch Komiker Ingolf Lück war zur Einweihung des Dirk-Bach-Platzes gekommen. Copyright: IMAGO/Panama Pictures

Für Stimmung sorgte die Bordkapelle der StattGarde Colonia Ahoj, die unter anderem „Alle Jläser huh“ und „Tage wie diese“ spielte. Mit dabei waren unter anderem die Schauspieler Claus Vincon und Klaus Nierhoff, Moderatorin Sabine Heinrich und Komiker Ingolf Lück, der den Abend später auf Instagram mit wenigen Worten auf den Punkt brachte: „Was lange währt... Endlich! Viva Colonia“.

Jahrelanger Rechtsstreit ging Namensgebung voraus

Der Kommentar trifft das Hickhack der vergangenen Jahre ziemlich genau. Ein jahrelanger Rechtsstreit war nämlich der Namensgebung vorausgegangen. Der Kölner Stadtrat und die Bezirksvertretung Köln-Innenstadt hatten darüber gestritten, wer von beiden das Recht habe, den Platz zu benennen.

Symbolisch wurde nochmals das Straßenschild enthüllt, das bereits seit 2025 dort steht. Copyright: Mark Buriakov

Das Oberverwaltungsgericht Münster urteilte in zweiter Instanz, dass die Bezirksvertretung den Platz benennen darf. Erst damit war der Weg für den Dirk-Bach-Platz frei. „Dirk hat die Kunst in die Welt getragen. Es macht mich froh, dass wir ihn als Paten haben für unser Theater. Dirks Botschaft lautet: Seid offen, divers, mutig und punk“, sagte Schauspielhaus-Intendant Kay Voges.

Am Ende wurde noch einmal symbolisch ein rotes Samttuch vom Straßenschild gezogen. Ab jetzt gehört der Dirk-Bach-Platz auch offiziell allen Kölnerinnen und Kölnern.