Die Polizei hat am Samstagabend (26. September) einen 28-jährigen Mann am Hansaring in Köln festgenommen. Bei einer Kontrolle stellten die Einsatzkräfte mehrere Verpackungen mit Cannabis, 235 Euro und eine Feinwaage mit Drogenresten sicher.

Richter ordnet Wohnungsdurchsuchung an

Da der Mann bereits wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt war, ordnete ein Bereitschaftsrichter die Durchsuchung seiner Wohnung an. Dort fanden die Beamten und Beamtinnen rund 3,5 Kilogramm Cannabisprodukte in Form von Blüten und Haschischblöcken. Zudem stellten sie mehrere Mobiltelefone und Messer sicher.

Der 28-Jährige wurde anschließend einem Haftrichter vorgeführt. (red)