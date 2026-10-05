Bei der Kontrolle eines Kiosks in der Nähe des Neumarkts sowie einer Wohnung hat die Kölner Polizei am Sonntagabend umfangreiche Beweismittel sichergestellt. Die Beamten und Beamtinnen fanden Drogen, Waffen, Bargeld und unversteuerten Tabak.

Nach einem Hinweis, dass aus dem Kiosk heraus mit Drogen gehandelt werden könnte, hatte die Polizei gemeinsam mit der Stadt Köln eine Gewerbekontrolle durchgeführt. Auch die Porzer Wohnung der beiden 26-jährigen Brüder, die den Kiosk betreiben, wurde kontrolliert.

90.000 Euro mutmaßliches Dealgeld gefunden

Nach Angaben der Polizei wurden rund 90.000 Euro mutmaßliches Dealgeld und etwa 300 Gramm Cannabis gefunden. Außerdem entdeckten sie mehr als 200 Dosen illegalen Oraltabak, sogenanntes „Snus“, und knapp 200 nicht versteuerte „Vapes“, also E-Zigaretten. Zudem stellten die Einsatzkräfte drei Schreckschuss- und Anscheinswaffen sicher.

Neben den Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz fertigten Einsatzkräfte des Zolls eine Strafanzeige wegen 7.000 Euro Steuerhinterziehung bezüglich der aufgefundenen Tabakwaren an. (red)