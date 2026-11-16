Köln ist stolz auf seine 2000-jährige Geschichte. Dass die Colonia Claudia Ara Agrippinensium (CCAA) von den Römern gegründet wurde, ist an vielen Stellen der Stadt sichtbar. Eine davon ist der 1915 von Franz Brantzky gestaltete Römerbrunnen an der Straße Burgmauer neben dem Zeughaus. Über ihm erheben sich zwei im dorischen Stil gehaltene Pfeiler, auf denen die kapitolinische Wölfin thront. Der Legende nach säugte sie die beiden Brüder Romulus und Remus, auf die die Gründung der „Ewigen Stadt“ Rom zurückgeht.

Dieses Denkmal in Sichtweite des Doms erinnert an die römische Vergangenheit Kölns, das im Mittelalter zu einer der bedeutendsten Städte Europas aufstieg. Häufig finden sich am Römerbrunnen Touristengruppen ein, um sich von Stadtführern die Geschichte der rheinischen Metropole erläutern zu lassen. Was die Köln-Besucher dabei zu sehen bekommen, ist ein trostloser Anblick.

Hinter dem Bauzaun sammelt sich Sperrmüll und Abfall aller Art

Zu Füßen der Wölfin stehen seit vielen Monaten Baucontainer, die mit Drahtzäunen eingezäunt sind. Dahinter sammelt sich immer wieder Sperrmüll und Abfall aller Art: alte Matratzen, kaputte Kinderwagen, leere Fast-Food-Verpackungen und vollgestopfte Müllsäcke. Eine hässliche Schmuddelecke im Herzen der Stadt und ein weiterer Beleg dafür, dass die Sauberkeit im öffentlichen Raum in Köln nach wie vor zu wünschen übrig lässt. Was natürlich nicht nur an Reinigungsintervallen liegt, sondern in erster Linie an der Unart mancher Menschen, ihren Müll einfach irgendwo liegen zu lassen.

Volle Müllsäcke stapeln sich neben den eingezäunten Baucontainern am Römerbrunnen. Copyright: Alexander Schwaiger

Auf die Frage, was der Grund für den unschönen Anblick am Römerbrunnen ist, teilt die Stadtverwaltung mit, die Baucontainer an der Burgmauer benötige man für die brandschutztechnische Sanierung der Stadtbahnhaltestelle Appellhofplatz. Die Arbeiten begannen im Mai 2021, also vor fünfeinhalb Jahren. Zeitweise standen vier Baucontainer um die Wölfin herum und drei weitere vor dem Zeughaus, was sich heute noch anhand von Satellitenfotos eines bekannten Online-Kartendienstes nachvollziehen lässt.

Zur Frage, was die Stadt unternimmt, um hier für Sauberkeit zu sorgen, heißt es lapidar, die Sanierungsmaßnahme sei nahezu fertiggestellt. „Derzeit wird der Rückbau dieser Baustelleneinrichtungsfläche vorbereitet.“ Innerhalb der nächsten vier Wochen, also bis Mitte Dezember, werde die betreffende Fläche „geräumt und gesäubert“, erklärt ein Stadtsprecher.

So lange wird die römische Wölfin den Schmutz und Unrat zu ihren Füßen wohl noch ignorieren müssen.