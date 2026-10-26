Die Koffer sind schon gepackt, der Online-Check-in für den Flieger ist erledigt beim Termin in der Galerie „Ehren-Art“ an der Hüttenstraße. Das Kölner Kunst-Ausnahmetalent Mikail Akar, vor Kurzem 14 Jahre alt geworden, bricht mit seinem Vater Kerem Akar zu einer weiteren Reise in die USA auf. Dort hat er ein besonderes Ziel: Direkt an der Freiheitsstatue auf Liberty Island in der Bucht vor New York, will er ein Gemälde schaffen. Am 29. Oktober wird er auf einem Termin im Szene- und Künstlerviertel Soho seine Kunst präsentieren; auch ein Gastspiel bei der Unicef steht an – wo er eines seiner künstlerisch gestalteten hölzernen Herzen zum 80-jährigen Bestehen der Weltkinder-Organisation vorbeibringen will.

„Ich bin schon sehr aufgeregt“, so der junge Künstler vor seiner zehntägigen Reise. New York sei für ihn immer wieder faszinierend. „Es sind halt ganz andere Menschen, dort habe ich auch ein paar Fans.“ Wohnen werden sie direkt am Central Park in Manhattan; in den Museen der Weltstadt will er einige Werke seiner künstlerischen Idole, unter anderem von Andy Warhol, aus nächster Nähe betrachten. Im Rahmen der Aktion „Ein Herz für Unicef“, eine Idee des seit 50 Jahren für den Weltverband tätigen Netzwerkers Heribert Klein, hatte er als einer von deutschlandweit 80 Kunstschaffenden, die sich beteiligten, ein Herz aus Fichtenholz individuell gestaltet. Eine weitere Kopie des von ihm designten Herzens hat er zuletzt an den Kölner OB Torsten Burmester übergeben; die im Rahmen der Kunstaktion geschaffenen Werke sollen für den guten Zweck versteigert werden.

Zehn Jahre künstlerisches Schaffen

Für Unicef engagiere er sich gerne, so Kerem Akar. „Der Verband engagiert sich stark für kranke Kinder, Erdbeben-Opfer und junge Menschen in Kriegs- und Krisengebieten. All dies liegt auch uns am Herzen.“ Mit Mikail Akars Geburtstag Anfang Oktober jährte sich zudem seine zehnjährige Künstlertätigkeit, die mit einem Fingerfarben-Set als Geschenk zum vierten Geburtstag anfing – seitdem ging es für ihn steil nach oben. Nach seiner Rückkehr wird er ab 7. November bei der jährlichen Ausstellung in Schloss Bensberg zu sehen sein.