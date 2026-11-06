In dem Kölner DIY-Studio „charms&fizzy“ im Agnesviertel können Gäste Alltagsgegenstände oder Accessoires nach eigenen Vorstellungen verzieren.

Bunte Perlen, kleine Anhänger und verschiedene Materialien sind im ganzen Studio zu finden. Dekoriert werden können Handyhüllen genauso wie Notizbücher, Kästchen, Spiegel oder Bürsten.

Große Auswahl bei „charms&fizzy“ Copyright: Pia-Isabelle Haar

Bezahlt wird pro Produkt, die Deko-Elemente sind dann inklusive. Die Preise variieren zwischen 15 und 59 Euro. Kleine Snacks stehen kostenlos bereit und Trend-Getränke wie Iced Matcha Latte sind separat erhältlich.

Die Idee zu „charms&fizzy“ hatte Inhaberin Canan Canli während eines Paris-Aufenthalts mit ihren Töchtern. Die beiden begeistern sich laut ihrer Mutter für alles, was glitzert und pink ist. Als Canli dort ein ähnliches Konzept entdeckte, entstand der Wunsch, ein solches Konzept auch nach Köln zu bringen. „Ich möchte einfach alle glücklich machen und Augen zum Leuchten bringen“, sagt sie über ihre Motivation.

Das Angebot eignet sich für Gruppen genauso gut wie für Gäste, die allein kreativ werden wollen. Für Kinderpartys gibt es spezielle Pakete mit einem dekorierten Geburtstagstisch und weiteren Extras. Auch für Mädelsabende, und andere Gruppenanlässe können Termine vereinbart werden.

„Charms & Fizzy“ (Schillingstraße 23): Termine können unter der 0163 6083249 oder über die Website gebucht werden.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr.