Einsatzkräfte der Kölner Polizei haben am Sonntagnachmittag gegen 16.40 Uhr in der Heinsbergstraße nahe des Rathenauplatzes an der Zülpicher Straße in einer Wohnung eine Person gesucht, die eine andere bedroht haben soll. Das teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Weitere Details nannte sie nicht.

Fahrzeuge der Einsatzkräfte. Copyright: privat

Nach Informationen dieser Zeitung wurde am späten Nachmittag ein Mensch abgeführt, der Einsatz dauerte aber noch an.

Die Gäste des gegenüberliegenden Cafés Feynsinn wurden aufgefordert, sich auf die Rückseite des Cafés zu begeben und dort abzuwarten, bis der Polizei-Einsatz vorbei ist. Der Spielplatz in der Nähe wurde kurzzeitig gesperrt. Gegen 17.30 Uhr konnten die Gäste das Lokal verlassen. Vor Ort waren mehrere Fahrzeuge der Einsatzkräfte. (red)