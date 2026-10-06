Die Polizei sucht nach zwei Männern, die im Verdacht stehen, am 19. Oktober 2025 einen 39-Jährigen an der KVB-Haltestelle Dasselstraße angegriffen zu haben.

Nach Angaben der Polizei sollen die Tatverdächtigen gegen 16.30 Uhr unvermittelt aus einer Personengruppe heraus auf den Mann zugegangen sein und mit einem Gürtel und einem Mobiltelefon auf ihn eingeschlagen und ihn getreten haben. Bei ihrer Flucht soll einer der Männer seinen rechten Arm nach oben gestreckt haben. Ein Zeuge habe die Geste als „Hitlergruß“ wahrgenommen.

Polizei veröffentlicht Fotos der Tatverdächtigen

Einer der Tatverdächtigen soll ein schwarzes T-Shirt, eine blaue Jeans mit Löchern und schwarze Schuhe getragen haben. Der zweite Mann soll mit einem langärmligen Adidas-Oberteil, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein. Fotos der Tatverdächtigen sind unter folgendem Link abrufbar: www.polizei.nrw/fahndung/218038.

Zeugen, die Angaben zur Identität der Gesuchten machen können, werden gebeten, sich unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei Köln zu melden. (red)