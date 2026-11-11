Die Kölner Polizei hat am Dienstagmorgen die Wohnungen von fünf mutmaßlichen Dealern und Dealerinnen, die in der Südstadt mit Kokain gehandelt haben sollen, durchsucht. Dabei stellte sie unter anderem Drogen und Bargeld sicher und nahmen Verdächtige fest.

Wie die Behörde mitteilte, erfolgten die Zugriffe durch Zivilkräfte gegen 6 Uhr. Dabei nahmen sie alle fünf Verdächtigen im Alter von 21, 22, 24 und 39 Jahren fest. Ein 24-Jähriger versuchte während des Einsatzes noch vergeblich, aus seiner Wohnung über mehrere Balkone hinweg zu flüchten.

Drogenhandel in der Kölner Südstadt: Umfangreiche Beweismittel sichergestellt

Im Zuge der Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte umfangreiche Beweismittel sicher. Dazu gehören rund 20.000 Euro Bargeld, etwa 600 Gramm Kokain sowie circa 300 Gramm Marihuana. Zudem beschlagnahmte die Polizei ein Auto und mehrere Mobiltelefone.

Vorausgegangen waren den Durchsuchungen Erkenntnisse zu einem Drogenhandel durch die Gruppierung im Bereich der Kölner Südstadt. Nach Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Köln erwirkte eine Sonderdezernentin der Staatsanwaltschaft die entsprechenden Gerichtsbeschlüsse für die Durchsuchungen. (red)