Der Personalmangel gehört weiterhin zu den größten Herausforderungen für die Kölner Kindertagesstätten. Von Januar bis Mitte Oktober registrierte das Land Nordrhein-Westfalen insgesamt 2186 Meldungen wegen Personalunterdeckungen in 309 der insgesamt 735 privaten und städtischen Einrichtungen (42 Prozent). Die Folgen für den Kita-Alltag sind vielfältig: Wie aus einer Mitteilung des Landes an den Jugendhilfeausschuss des Landtages hervorgeht, mussten in 969 Fällen einzelne Gruppen schließen, 838-mal wurden die Betreuungszeiten reduziert und 743-mal die Zahl der verfügbaren Plätze eingeschränkt. Hinzu kamen 34 Meldungen über die vollständige Schließung einer Einrichtung.

50 Kitas müssen Betreuungszeiten reduzieren

Wie sich die angespannte Personalsituation bei den städtischen Trägern bemerkbar macht, zeigt eine Anfrage dieser Redaktion bei der Verwaltung. Von den 205 städtischen Kindertagesstätten können derzeit rund 50 aufgrund personeller Engpässe nur 40 oder 35 Wochenstunden Betreuung anbieten. Teilweise bleiben Gruppen geschlossen oder es werden keine neuen Kinder aufgenommen, wobei die Stadt dafür neben Personalproblemen auch gesunkene Anmeldezahlen verantwortlich macht.

Die psychische Belastung von Fachkräften hat ein alarmierendes Niveau erreicht Bericht der Paritätischen

Laut einem Bericht vom September des Paritätischen Wohlfahrtsverbands schlage die höhere Belastung durch den Personalmangel unmittelbar auf das Personal durch. „Die psychische Belastung von Fachkräften hat ein alarmierendes Niveau erreicht: Fast 90 Prozent der Einrichtungen berichten von einer starken psychischen Beanspruchung des Personals, und in 43,5 Prozent der Kitas hat innerhalb eines Jahres mindestens eine Fachkraft die Einrichtung aus psychischen Gründen verlassen“, heißt es in einer Mitteilung des Verbands. Zudem bleibe die Sprachförderung in den Kitas auf der Strecke.

Die Gründe für die angespannte Lage sind nach Einschätzung der Verwaltung vor allem struktureller Natur: Seit Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz im Jahr 2013 sei der Bedarf erheblich gestiegen, während die Ausbildung zusätzlicher Fachkräfte damit nicht Schritt gehalten habe. Hinzu kämen zahlreiche Renteneintritte sowie ein hoher Krankenstand und kurzfristige Ausfälle, die den Kita-Betrieb zusätzlich belasteten.

170 Stellen sind in Köln derzeit nicht besetzt

In den 205 städtischen Kitas in Köln arbeiten nach Angaben der Verwaltung rund 3500 Menschen, derzeit sind etwa 170 Stellen unbesetzt. Immerhin zeichne sich gegenüber den Vorjahren eine Verbesserung ab: 2024 habe es in den damals noch 211 Einrichtungen rund 250 Vakanzen gegeben. Dazu beigetragen hätten höhere Ausbildungskapazitäten, die Übernahme von Absolventinnen und Absolventen sowie Neueinstellungen. Allein 2025 und 2026 seien bislang insgesamt rund 190 Fachkräfte eingestellt worden.

Stadt konnte keinen Vertretungspool aufbauen

Von einer ausreichenden Personalversorgung kann dennoch keine Rede sein, zumal die Stadt bislang keinen eigenen Vertretungspool aufbauen konnte. Sämtliche verfügbaren Fachkräfte würden zur Besetzung regulärer Stellen benötigt. Wenn es organisatorisch möglich sei, müssten deshalb Beschäftigte aus benachbarten Kitas vorübergehend in Einrichtungen mit besonders großen Engpässen aushelfen.

Rund 70 der etwa 3500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in städtischen Kitas seien derzeit langzeiterkrankt. Hinzu kämen zahlreiche kurzfristige Krankheitsausfälle. Die Verwaltung verweist auf Auswertungen der AOK, denen zufolge Beschäftigte in Kindertagesstätten überdurchschnittlich viele Krankheitstage aufweisen.

Wer glaubt, weniger Kinder bedeute automatisch weniger Druck auf die Kitas, irrt Joachim Rock, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes

Vollständige Schließungen städtischer Kitas wegen Personalmangels seien nach Angaben der Verwaltung nur in wenigen Einzelfällen und jeweils tageweise notwendig gewesen. Größere Einrichtungen könnten personelle Engpässe meist besser ausgleichen als kleinere Häuser. Um Betreuungsausfälle zu verhindern, würden beispielsweise auch Räume in benachbarten Kitas genutzt.

Für die Zukunft setzt die Stadt darauf, dass sich der Fachkräftemangel durch sinkende Geburtenzahlen und den damit möglicherweise rückläufigen Bedarf an Kitaplätzen weiter abschwächen wird. Der Höhepunkt der angespannten Personalsituation könnte deshalb früher erreicht sein als bislang angenommen. Eltern, die schon heute mit verkürzten Betreuungszeiten und kurzfristigen Änderungen im Kita-Alltag zurechtkommen müssen, hilft das allerdings derzeit nicht.

Die Paritätische ist dagegen skeptisch: „Wer glaubt, weniger Kinder bedeute automatisch weniger Druck auf die Kitas, irrt“, sagte Joachim Rock, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. „Wo eine Kita schließt, verschwindet eine Infrastruktur, die übermorgen wieder gebraucht werden könnte. Für Familien bedeutet das oft längere Wege und weniger Zeit füreinander.“