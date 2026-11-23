Josef als behelmter Bauarbeiter in Warnschutz-Kleidung und Maria als Frau in Winterjacke, die ein von einer Decke umhülltes Baby an sich drückt – so ist das Heilige Paar in der „Baustellenkrippe“ des Bildhauers Rudi Bannwarth zu sehen. Weitere handgeschnitzte Figuren sind zum Beispiel eine Feuerwehrfrau, ein Obdachloser und Wolfgang Niedecken als Friedensengel auf einem Gehäuse, aus dessen Fenstern Ochs und Esel schauen. Zu betrachten ist das fast vier Meter breite Tableau in der Basilika St. Gereon. Es ist Teil des 31. Kölner Krippenwegs, der am Montag eröffnet worden ist.

An rund 120 Orten werden Weihnachtskrippen ausgestellt, ob in Schaufenstern von Geschäften, auf Weihnachtsmärkten, in Museen, anderen Einrichtungen oder Kirchen. Veranstalterin des Krippenwegs ist Caroline Maria Weber mit ihrem „Rheinstil“-Büro für Kultur- und Eventmanagement in Kooperation mit dem Verein Krippenfreunde Region Köln.

Auch Kölns Partnerstädte in Krippen präsentiert

Seit 2012 gehört Krippenkunst mit Bezug zu Kölns Partnerstädten dazu. In der Hänneschen-Krippe auf dem Weihnachtsmarkt des Neumarkts bringen ein Bergmann aus Esch-sur-Alzette, eine Jugendliche aus Lille und ein Junge aus Barcelona gemeinsam mit Hänneschen und Bärbelchen dem Jesuskind ein Ständchen. Scannt man einen an der Krippe angebrachten QR-Code mit dem Handy, kann man sich Weihnachtslieder aus diesen Städten anhören.

In St. Gertrud wird anlässlich des Gaudí-Jahres eine Fotoausstellung zur Casa Batlló gezeigt, die nach Entwürfen des katalanischen Architekten entstanden ist. Außerdem schlägt die dort gezeigte Krippe einen Bogen zu Gaudís Meisterwerk, der Sagrada Família. Im Haus der Evangelischen Kirche sind Weihnachtsikonen in Hinterglasmalerei aus Cluj-Napoca (Klausenburg) zu sehen und in der Erzbischöflichen Diözesan- und Dombibliothek vier Künstler-Papierkippen, darunter eine aus den Niederlanden.

Premiere feiert ein inklusives Projekt im Rechtsrheinischen. Im Advent ziehen lebensgroße Krippenfiguren durch Kalk und wechseln wöchentlich ihre Position, bis sie in die Kapelle St. Marien einziehen. Gestaltet wurden sie von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zusammen mit der Künstlerin Beate Steven. Als Gaststation nimmt die Friedenskirche in Leverkusen-Schlebusch teil; sie zeigt eine Krippe, die ganz aus Hand- und Fußabdrücken besteht. Am 5. und 6. Dezember wird St. Ursula eine Ausstellung mit Werken von Künstlerinnen aus der Landesgemeinschaft der Krippenfreunde in Rheinland und Westfalen sowie aus Österreich und der Ukraine präsentiert.

Kölner Krippenweg: mehr öffentliche Führungen

Für den 31. Krippenweg ist das Angebot öffentlicher Führungen auf unterschiedlichen Themenrouten erweitert worden. Sie dauern zwei Stunden; Erwachsene zahlen 14 Euro, Kinder fünf Euro. Führungen für Gruppen und Schulklassen sind mit freier Terminvereinbarung buchbar. Am 10. Januar findet eine Krippenfahrt mit dem Bus statt. Dabei sind Krippenexperte Günter Leitner und Caroline Maria Weber. Die Teilnahme kostet 35 Euro.

Der Krippenweg bleibt bis zum 6. Januar eingerichtet. Diese Woche erscheint das Begleitheft mit vielen Informationen zum Rahmenprogramm. Es kann für drei Euro bei der Agentur „Rheinstil“ bestellt werden (info@rheinstil.de). Erhältlich ist es auch im Domforum, bei Kölntourismus, in der Buchhandlung Ludwig im Hauptbahnhof und auf einigen der großen Weihnachtsmärkte.