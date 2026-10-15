„Mensch & Maschine“So nutzt ein Kölner Techno-DJ KI für seine Live-Show – Premiere im CBE

Die KI als übergeordnete Instanz, als gottähnliche Entität, und auf der anderen Seite der Mensch, der sich abhängig macht: In seiner neuen audiovisuellen Show „Mensch & Maschine“ thematisiert der Kölner DJ und Musikproduzent Patrik Berg die Begegnung von Mensch und Technologie. Wer kontrolliert die Algorithmen, kontrolliert sie und wo sind Grenzen des technologischen Fortschritts nötig? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Berg. Die Show findet am Donnerstag, 26. November, um 20 Uhr im Club Bahnhof Ehrenfeld statt.

„Ich will keinen moralischen Zeigefinger erheben, ich will zeigen, wie KI in unseren Alltag dringt und dass die Macht bei wenigen Menschen liegt“, sagt Berg dieser Redaktion. In seiner rund zweieinhalbstündigen Show verbindet er elektronische Musik mit Storytelling und aufwendigen visuellen Effekten. Neben seiner Stimme nutzt er auch Computer- und Roboterstimmen; auf einer großen Leinwand verändert sich eine künstliche Figur, die auf die Menschen herunterblickt. Eine der Fragen, die Berg dabei stellt: „Wie kann eine KI in 100 Jahren aussehen?“

Mensch und Maschine von Patrik Berg: Zwischen Konzert und Experiment

Die Live-Show ist eine Mischung aus Konzert, Theater und sozialem Experiment. Das Zukunftsszenario ist bewusst dystopisch, soll aber den Blick stets auch auf die Gegenwart lenken.

„Ich beschäftige mich schon lange mit dem Thema“, sagt Berg. 2017 habe er sich in einem Track bereits mit Social Media und Algorithmen beschäftigt und damit, wie diese unser Leben verändern. Im Oktober erscheint ein begleitendes Album zur Live-Show auf Vinyl.

Der Kölner Patrik Berg ist seit 2013 als Techno-DJ und Produzent aktiv: Seine Stücke wurden schon auf den Labels namhafter DJs und Produzenten wie Monika Kruse, Adam Beyer und Carl Cox veröffentlicht. Er hatte Auftritte auf großen Festivals wie Nature One, dem Nibiri Festival und in bekannten Clubs im In- wie im Ausland. Auch ein eigenes Label hat er gegründet. Anders als viele DJs ist er erst über das Produzieren eigener Musik an den DJ-Beruf gekommen.

Live-Premiere von „Mensch & Maschine“ am Donnerstag, 26. November, im Club Bahnhof Ehrenfeld, 20 bis 22.30 Uhr- Tickets kosten zwischen 32,40 und 63,13 Euro auf rausgegangen.de