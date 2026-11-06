KStA-Genuss-Club bei „Dein Speisesalon“Was der Kölner Caterer den Rolling Stones und Billie Eilish servierte

Der größte Ritterschlag für Jutta Landkotsch und Sepp Zimmermann war das Lob von Gitarren-Legende Carlos Santana. „Wenn ich die Gitarre so spielen könnte, wie ihr kocht …“, habe er gestaunt. „Ein ganz besonderer Moment“, sagt Zimmermann. Landkotsch und Zimmermann sind die Geschäftsführer des Kölner Caterers „Dein Speisesalon“, der sich seit 30 Jahren um das Catering nationaler und internationaler Pop- und Rockstars kümmert.

75 Gäste waren Teil des KStA-Genuss-Club-Events. Copyright: Arton Krasniqi

Beim Event des KStA-Genuss-Club mit 75 Gästen in der eigenen Location des Caterers in Ehrenfeld erzählten die beiden zwischen den vier Gängen – jeweils angelehnt an einen Musikstar – einige der Anekdoten, die in 30 Jahren auf Tour entstanden sind.

KStA-Genuss-Club bei „Dein Speisesalon“: Mit den Rolling Stones auf Stadiontour

Die großen deutschen Stadionshows mit den Rolling Stones seien für das Team der Olymp des Musik-Caterings gewesen. „Eine sehr anspruchsvolle Band und eine riesige Crew, die wir bekochen durften“, sagt Zimmermann. Beeindruckend ist vor allem die Logistik hinter so einem Auftrag. Mit einem 40-Tonner reist das Catering-Team an und baut im Stadion eine komplette Küche und ein Restaurant auf. Und muss sich dann ganz nach den Wünschen des Kunden richten.

An langen Tafeln kamen die Gäste miteinander ins Gespräch. Copyright: Arton Krasniqi

„Seit Anbeginn der Zeiten isst die Band gemeinsam einen Shepherd's Pie, bevor sie auf die Bühne geht.“ Ein Auflauf aus Hackfleisch also, bedeckt von einer Schicht Kartoffelpüree, die im Ofen goldbraun gebacken wird. „Jeder, der für die Stones kocht, muss dieses Rezept kochen. Zwei Tage vor dem Konzert gibt es ein Testessen mit den engsten Betreuern, die das Gericht dann für gut oder schlecht befinden.“ Bei einer Show im Berliner Olympiastadion, bei der zwei der Musiker krank waren, wünschten sich die Stones spontan eine Hühnersuppe. „Danach haben wir erfahren, dass die ganze Band die Suppe gegessen hat. Wahrscheinlich haben die sich gedacht: Endlich mal kein Shepherd's Pie.“

Zum Hauptgang bekamen die 75 Gäste des KStA-Genuss-Clubs ein Gericht, das das Team von „Dein Speisesalon“ an den Shepherd's Pie angelehnt hat: Statt Hackfleisch stehen dabei zarte Ochsenbäckchen im Mittelpunkt. Dazu gibt es Nussbutter-Kartoffelpüree mit Kartoffelschalen-Crunch, wilden Brokkoli und eine kräftige Jus. Für die Weinbegleitung der vier Gänge sorgte Oliver Lemanczyk vom Weingroßhandel Wein Wolf. Mit Wein Wolf arbeitet „Dein Speisesalon“ vor allem beim Catering im Business-Bereich des Rhein-Energie-Stadions zusammen.

Das Team von Dein Speisesalon servierte unter anderem in Orangen-Soja-Sud sautierte Jakobsmuschel. Copyright: Arton Krasniqi

Seit vielen Jahren versucht das Kölner Unternehmen, Dinge auch mal etwas anders zu machen, nachhaltig, regional und sozial fair zu arbeiten sowie Tiere und Pflanzen komplett zu verwerten. „Dein Speisesalon“ betreibt unter anderem eine eigene Bäckerei und eine hauseigene Kompostieranlage. „Wir hatten immer eine Idee davon, wie auch das Tour-Catering ein bisschen bewusster stattfinden könnte“, sagt Jutta Landkotsch. „Und dann kam die Anforderungen von Billie Eilish, wo eigentlich all das drinstand, was wir immer machen wollten.“ Der Popstar wünschte sich unter anderem ein komplett veganes Konzept. Unter anderem gab es eine vegane Alternative des Klassikers Beef Wellington mit Roter Bete statt Rindfleisch im knusprigen Blätterteig.

Nach dem ausverkauften Event bei „Dein Speisesalon“ geht es im KStA-Genuss-Club noch im November mit spannenden Veranstaltungen weiter. So gut wie ausverkauft ist das Dinner im „Schelds em Oellig“ (17. November), bei dem Vincent Moissonnier für die Weinbegleitung sorgt. Bei einem Abend zwischen Baumwipfeln im Hochseilgarten K1 in Odenthal (19. November) kochen Jan C. Meier und Tobias Becker vom Kölner Restaurant Maibeck. Im Restaurant „Maximilian Lorenz“ (24. November) gibt es nach einem moderierten Talk mit dem Sternekoch ein eigens für diesen Abend zusammengestelltes Vier-Gänge-Menü, das die Konzepte des Sternerestaurants mit dem des angeschlossenen Weinlokals „Heinzhermann“ verknüpft. Alle Infos zum KStA-Genuss-Club finden sie hier.

www.ksta.de/ksta-genuss-club

Das gab es zu essen

Vorspeise (Carlos Santana): Gebackene violette Aubergine, knusprig frittiert | Erbsen-Guacamole | Korianderkresse | gepuffter Mais | Chimichurri

Zwischengang (Herbert Grönemeyer): Im Orangen-Soja-Sud sautierte Jakobsmuschel | Limettensalz | Zitronengras-Risotto | Chiuli-Ingweröl | Thai-Basilikum-Kresse

Hauptgang (The Rolling Stones): Geschmortes Rinderbäckchen | wilder Brokkoli | geschwenkter Blattspinat | Nussbutter-Kartoffelstampf | Umami-Jus | Kartoffelschalencrunch

Dessert (Billie Eilish): Zartbitterschokoladen-Cremeux | Salted Caramel | Blutorange | geröstete Mandel | Honey Cress