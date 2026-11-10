Der Sänger Xavier Naidoo kehrt im Frühjahr 2027 zurück nach Köln. Am 10. März gibt der Mitbegründer der Band „Söhne Mannheims“ ein Konzert in der Lanxess-Arena, wo er zuletzt im Winter 2025 auftrat. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Der Pop- und R&B-Musiker wurde mit Songs wie „Dieser Weg“ und „Sie sieht mich nicht“ bekannt. Sein Debütalbum „Nicht von dieser Welt“ verkaufte sich seit der Veröffentlichung 1998 mehr als eine Million Mal. In seinen Texten verhandelt er oftmals seine Vorstellungen vom Christentum und bezieht sich auf Bilder aus dem Alten Testament.

Köln: Xavier Naidoo gibt Konzert in der Lanxess-Arena

Neben seinem musikalischen Schaffen sorgte Xavier Naidoo in den vergangenen Jahren mit diversen öffentlichen Äußerungen immer wieder für Diskussionen.

Das Landgericht Mannheim hatte im September 2026 ein Verfahren wegen Volksverhetzung gegen den 55-Jährigen eröffnet. Ihm wird vorgeworfen, zwischen Dezember 2020 und April 2021 über einen Telegram-Kanal antisemitische und den Holocaust leugnende Inhalte veröffentlicht zu haben. (red)