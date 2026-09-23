Polizisten haben am Dienstagabend (21. September) einen 39 Jahre alten Mann festgenommen, der einen Toyota Aygo gestohlen und damit mehrere Unfälle verursacht haben soll.

Zeugenaussagen zufolge war der Mann gegen 21 Uhr in ein am Fahrbahnrand der Komödienstraße abgestelltes Auto eines Lieferdienstes gestiegen und davongefahren. Wenig später erkannten Beamte der Videoleitstelle den Wuppertaler auf dem Friesenplatz wieder.

Er hatte offenbar mit dem gestohlenen Toyota zwei Autos auf der Komödienstraße touchiert und war geflüchtet. Polizisten fanden das Lieferfahrzeug im Bereich des Appellhofplatzes und ließen es zur Spurensicherung abschleppen.

Der Festgenommene, der im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz hat, soll am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. (red)