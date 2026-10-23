Die Polizei Köln sucht nach einem in Köln-Lindenthal gestohlenen Oldtimer der Marke Porsche. Wie die Polizei mitteilte, wurde der rote, über 60 Jahre alte und restaurierte 911-Sportwagen in der Nacht zu Freitag (23. Oktober) aus einer Hauseinfahrt in der Gyrhofstraße entwendet. Das Fahrzeug verfügt demnach über gelbe Scheinwerfer und ein Kölner Kennzeichen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge lässt sich der Tatzeitraum auf lediglich sechs Minuten eingrenzen. Der 53-jährige Eigentümer gab an, gegen 0.20 Uhr nach Hause gekommen zu sein und das Auto in der Einfahrt abgestellt zu haben. Als er das Haus nur wenige Minuten später erneut verließ, war der Wagen bereits verschwunden. Die unbekannten Täter sollen den Porsche innerhalb kürzester Zeit kurzgeschlossen haben und damit weggefahren sein.

Porsche gestohlen: Polizei Köln bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die den roten Porsche mit den auffälligen gelben Scheinwerfern seit der Tat gesehen haben oder Angaben zur Identität sowie dem Aufenthaltsort der Täter machen können.

Zudem interessiert die Ermittler, ob bereits in den Stunden vor dem Diebstahl verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Gyrhofstraße beobachtet wurden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 74 telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (red)