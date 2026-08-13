Eigentlich hat Levi Lauterbach von Juni bis September Sommerferien. Der 16-Jährige muss trotzdem oft früh aufstehen. Dreimal in der Woche steht er schon um 7 Uhr auf dem Tennisplatz. „Auf Mallorca wird es schnell sehr heiß, wir trainieren vormittags maximal bis 12 Uhr“, erzählt der junge Mann, der mit neun Jahren von Köln nach Mallorca umzog. Seine Großmutter hatte sich dort den Traum vom Lebensabend unter der Mittelmeersonne erfüllt. Als sie krank wurde, zog die Familie kurz entschlossen nach.

Levi, der vorher in Köln beim FC Hohenlind Fußball gespielt hatte, wechselte die Sportart. Er begann mit dem Tennis. Schließlich ist der wohl erfolgreichste Sandplatzspieler aller Zeiten auf Mallorca zu Hause. Und seine Tennis-Akademie, die „Rafa Nadal Academy“, liegt nicht weit von Levis Wohnort entfernt. Dort trainieren immer wieder Spitzenspieler, wie auch Alexander Zverev, aber auch der Amerikaner Taylor Fritz oder die Polin Eva Swiatek, derzeit die Nummer 2 im Damentennis.

Levi Lauterbach (l.) organisiert ein inklusives Tennisturnier auf der Anlage des HTC Blau-Weiss in Sülz. Sportvorsitzender Joachim Montag unterstützt sein Anliegen gerne. Copyright: Lioba Lepping

Für Levi ist Tennis zu seiner großen Leidenschaft geworden. Auch weil er auf einer Schule mit amerikanischem Schulsystem den Highschool-Abschluss machen wird. „Über das Tennis möchte ich mich dann für einen Studienplatz an einem College bewerben. Der Sport ist das Ticket für die Unis in Amerika. Wenn man gut ist, bekommt man ein Stipendium.“ Dafür steht Levi dann auch schon mal früh auf.

Ein inklusives Turnier nach dem Vorbild der Rafa-Nadal-Academy

Jetzt ist er zurück in Köln, weil er sich bei Rafael Nadal eine Idee abgeschaut hat. „An der Academy findet einmal im Jahr ein inklusives Turnier statt. Da spielen Menschen mit und ohne geistige Beeinträchtigung gegeneinander. Ich habe da als Volunteer schon öfter geholfen. Mit One Court möchte ich meine Begeisterung für Tennis teilen.“ Sein erstes One-Court-Turnier findet nun am kommenden Sonntag, 16. August, auf der Anlage des Sülzer Tennisklubs Blau-Weiß statt.

„Levi hatte den Verband Special Olympics NRW kontaktiert, und die wiederum haben die Anfrage an uns weitergeleitet“, erzählt Joachim Montag vom Kölner Hockey und Tennisklub Blau-Weiss an der Neuenhöfer Allee, der sich von Levi Lauterbach gerne als Gastgeber gewinnen ließ. „Wir hatten hier schon mal ein inklusives Hockeyturnier. Die Spieler hatten alle so viel Spaß. Und das, obwohl es kalt war und regnete.“

Für den Sonntag erhoffen sich der Kölner und der ehemalige Kölner jetzt genau das Gegenteil. „Hoffentlich macht der Sommer nicht ausgerechnet am Sonntag eine Pause“, sagt Montag, der natürlich selbst auch mitspielen wird. Levis Familie und viele Freiwillige haben sich schon gemeldet, um an dem Tag zu helfen. Losgehen soll es um 10 Uhr. Bei einem „up and down“ schlagen die Teilnehmer erst mal in zufälligen Kombinationen ein paar Bälle. „Wir schauen uns dann die Leistungsstärken an, und stellen entsprechend die Paarungen für die anschließenden Paarungen zusammen“, erklärt Levi das Prozedere.

Mittags gibt es ein Pasta-Buffet für alle. „Der Gastronom des Vereinsrestaurants kommt dafür eigens aus dem Urlaub zurück“, erzählt Joachim Montag. Gegen 16 Uhr ist dann der Tag zu Ende. „Es gibt eine Siegerehrung, aber es gilt das Prinzip ‚Alle sind Gewinner‘“, sagt Levi Lauterbach. Denn so ist es auch beim Turnier seines großen Vorbilds Rafael Nadal.

Anmeldungen für One Court werden noch bis Freitag, 14. August, entgegengenommen. Das Turnier richtet sich an Spieler ab 16 Jahren. levi@lmv-consulting.com, Mobil: 0160/93317992