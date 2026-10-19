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Lkw verliert LadungA1 bei Köln gesperrt – Aufräumarbeiten laufen

Das Leergut verteilt sich auf allen Fahrspuren. Verletzt wurde niemand, aber Autofahrer müssen sich auf Verzögerungen einstellen.

Glasflaschen, Scherben und Getränkekisten liegen nach einem Unfall auf der Fahrbahn

Glasflaschen, Scherben und Getränkekisten liegen nach einem Unfall auf der Fahrbahn. Mehrere Kästen mit Glasflaschen hatten sich auf der A1 in Richtung Dortmund bei Köln-Niehl aus der Ladung eines Lastwagens gelöst und sich auf der gesamten Fahrbahn verteilt.

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Mehrere Kästen mit Glasflaschen haben sich auf der A1 in Richtung Dortmund bei Köln-Niehl aus der Ladung eines Lastwagens gelöst und sich auf der gesamten Fahrbahn verteilt. Für kurze Zeit war der Autobahnabschnitt hinter der Leverkusener Brücke gesperrt; aktuell kann der Verkehr auf zwei Spuren an den Aufräumarbeiten vorbeifahren, wie die Polizei mitteilte. Der Verkehr staue sich jedoch.

Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Warum genau sich die Ladung des Lkws löste, war zunächst unklar. (dpa/red)

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