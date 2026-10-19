Mehrere Kästen mit Glasflaschen haben sich auf der A1 in Richtung Dortmund bei Köln-Niehl aus der Ladung eines Lastwagens gelöst und sich auf der gesamten Fahrbahn verteilt. Für kurze Zeit war der Autobahnabschnitt hinter der Leverkusener Brücke gesperrt; aktuell kann der Verkehr auf zwei Spuren an den Aufräumarbeiten vorbeifahren, wie die Polizei mitteilte. Der Verkehr staue sich jedoch.

Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Warum genau sich die Ladung des Lkws löste, war zunächst unklar. (dpa/red)