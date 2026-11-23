Mit Krönchen auf dem Kopf und einem Strahlen im Gesicht sitzt Agnes Röttges am 12. November 2026, umgeben von Freunden, Bekannten und Familienmitgliedern, im Gemeinschaftsraum des Seniorenzentrums Köln-Dellbrück. Auch Bezirksbürgermeister Vincent Morawietz ist da. Auf dem großen Tisch stehen diverse Kuchen, Geschenke und Blumen, denn die Dellbrückerin feiert ihren 100. Geburtstag.

Am 12. November 1926 ist Agnes Röttges in Willich bei Krefeld zur Welt gekommen. Dort ist sie aufgewachsen, zur Schule gegangen und hat als Buchhalterin im Lebensmittelgroßhandel gearbeitet. „Ich wollte eigentlich nie weg“, erinnert Röttges sich, „aber mein Mann hat sich sehr viel Mühe gegeben, meine Wünsche beachtet und dann habe ich ihn mir im August/September mal näher angeschaut.“

Kölnerin feiert 100. Geburtstag im Seniorenheim Dellbrück

Am 19. April 1949 lernt sie den Kölner Heinz Röttges auf einer Hochzeit kennen, der sie umgarnt. „Meine Familie hatte ihn schnell ins Herz geschlossen, aber Köln war ja für mich Ausland“, sagt die 100‑Jährige. Letztlich verliebten die beiden sich, heirateten 1950 und Agnes Röttges wurde zur Dellbrückerin.

„Es war zuerst sehr ungewohnt, ich hatte sehr viel Heimweh und war häufig in Willich“, erzählt Röttges. Um dorthin zu kommen, musste sie bis zur Bahnstation in Osterath fahren, was fünf Kilometer von Willich gewesen sei. „Ich bin dann zu Fuß und später mit dem Kinderwagen gegangen, habe meinen Vater dort getroffen, der mit dem Fahrrad gekommen ist, und dann haben wir getauscht“, erinnert sich das Geburtstagskind.

Auch Bezirksbürgermeister Vincent Morawietz (r.) gratulierte Agnes Röttges zu ihrem 100. Geburtstag. Die Kölnerin feierte im Seniorenheim mit Mitbewohnern. Copyright: Rika Kulschewski

Sie habe sich also immer schon viel bewegt. Mit ihrem Mann sei sie viel Fahrrad gefahren, da dieser ein amputiertes Bein hatte und somit aufs Fahrrad angewiesen war. „Viel Bewegung und frisches Essen“ seien der Grund, warum Agnes Röttges 100 Jahre alt ist, ist sie überzeugt. Noch heute mache sie 120 Kniebeugen am Tag und viermal täglich fünf Runden mit dem Rollator durch die Etage des Seniorenheims.

100-jährige Kölnerin macht täglich 120 Kniebeugen

Vor drei Jahren ist sie nach der Sanierung in das Heim an der Dellbrücker Hauptstraße gekommen. 67 Jahre hatte sie vorher in der Kopischstraße gewohnt, aus Dellbrück wollte sie dann nicht mehr weg. „Dellbrück ist mein Zuhause geworden und im Heim sind wir eine schöne Gemeinschaft“, sagt Röttges zufrieden.

Jeden Tag sei sie dankbar für ihr Leben. „Meine Kinder und mein Mann sind das Schönste“, erklärt die 100-Jährige, „er hatte die gleichen Ideen wie ich und wir haben uns ein schönes Leben gemacht.“ 2010 ist ihr Mann gestorben, zwei Jahre sei sie in starker Trauer gewesen. „Das ist der große Nachteil, wenn man so alt wird: Die meisten sterben vor einem“, sagt Röttges.

Doch sie habe mehr, um dankbar zu sein, und ist umgeben von Leben. Agnes Röttges hat drei Kinder, sechs Enkel und acht Urenkel. Das sei ihr größter Stolz. „Das Wichtigste ist, sich einzufügen, nach den Gesetzen zu leben und gut miteinander umzugehen“, sagt die 100-Jährige, „der Sinn des Lebens ist Frieden, denke ich.“