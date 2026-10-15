Bei einem Verkehrsunfall im Kölner Stadtteil Dünnwald ist am Donnerstagvormittag ein 18 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik.

Nach ersten Erkenntnissen war der junge Mann gegen 10.50 Uhr mit seinem Fahrzeug auf dem Dünnwalder Kommunalweg in Richtung Stammheim unterwegs. Kurz hinter der Einmündung „Am weißen Mönch“ soll er in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten sein. Dort stieß er mit einem Ford Focus zusammen, der von einer 75 Jahre alten Kölnerin gesteuert wurde.

Der Dünnwalder Kommunalweg ist für die Dauer der Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert vor Ort die Spuren. (red)