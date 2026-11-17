Unfall zwischen Dellbrück und Dünnwald: Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind am Montagabend (16. November) zum Kalkweg ausgerückt, wo ein Pkw nach einem Unfall in einem Waldstück gelandet war.

Gegen 21.15 Uhr ist das Fahrzeug nach Polizeiangaben aus bislang ungeklärter Ursache in einem Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn abgekommen und in das Waldgebiet geschleudert. Dort blieb er auf dem Dach zwischen Bäumen hängen.

Alleinunfall in Köln: Fahrer (26) schwer verletzt

Laut der Freiwilligen Feuerwehr Köln, Löschgruppe Dellbrück, war der Pkw zuvor auch gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer (26) wurde schwer verletzt, aber entgegen einer ersten Meldung nicht im Autowrack eingeklemmt.

„Der Patient konnte durch den Rettungsdienst befreit werden“, erklärte Feuerwehrsprecher Ulrich Laschet. Der 26-Jährige sei dann ins Krankenhaus gebracht worden.

Kalkweg stundenlang gesperrt

Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Pkw musste der Kalkweg komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr musste auch ein paar Bäume stutzen, um das Fahrzeug zu bergen. Zwei Rettungswagen, Notarzt und ein Löschfahrzeug der Feuerwehr waren im Einsatz. Die Polizei war mit drei Streifenwagen vor Ort.

Laut Polizeisprecher Carsten Rust konnte die Polizei die Fahrbahn gegen 23.25 Uhr wieder freigeben. Die Komplettsperrung wurde laut dem Team der Löschgruppe Dellbrück schließlich um 23.55 Uhr aufgehoben. (iri)