Mit Bildern aus Überwachungskameras sucht die Kölner Polizei nach zwei Männern. Sie sollen am 18. Mai einen 38 Jahre alten Mann in Köln-Mülheim mit einem Messer verletzt und sein Handy geraubt haben. Ein Richter hat die Fotos der Tatverdächtigen nun zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Die Kriminalpolizei fragt, wer die beiden auf den Fotos abgebildeten Personen am Tatabend im Bereich der Genovevastraße gesehen oder die Tat beobachtet hat. Ein Foto gibt es hier auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW.

Zeugen und Zeuginnen, die Angaben zur Identität oder dem derzeitigen Aufenthaltsort der Gesuchten machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern und Ermittlerinnen des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (red)