Noch immer herrscht Klärungsbedarf, was die Zukunft der ehemaligen Spielstätte der Bühnen Köln im Carlswerk angeht. Die Mülheimer Politiker hatten zunächst aus der Presse erfahren, dass Investor Frank Blase aus dem Depot 1 einen Musicalstandort machen will. Mit seiner Firma Apiro wolle er „mutige, überraschende, intelligente, unterhaltsame, neue, deutsche Musicals machen“, hatte er Mitte Oktober gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger erklärt. Die Premiere des Musicals Kick like a Woman findet am heutigen Donnerstag statt.

In der Sitzung der Mülheimer Bezirksvertreter war am Dienstag Kölns Kulturdezernent Stefan Charles zu Gast, um die noch offenen Fragen rund um den ehemaligen Schauspiel-Standort an der Schanzenstraße zu beantworten. Vor allem die Nutzung des Depot 2 stand im Fokus. Die Grünen hatten zunächst darauf bestanden, am bestehenden Kooperationsbeschluss des Schauspiels und der freien Szene festzuhalten. Beide sollten sich das kleinere Haus im Carlswerk teilen. Inzwischen ist klar, dass das nicht möglich sein wird.

„Die Bühnen haben ein Defizit von sieben Millionen Euro. Dieses können sie nur ausgleichen, wenn sie den Spielbetrieb in Mülheim aufgeben“, so Charles zum Sachstand aus Sicht des Kulturamts. Investor Frank Blase hat der freien Szene zehn Millionen Euro für eine Dauer von zehn Jahren in Aussicht gestellt. 500.000 Euro werden die Bühnen der Stadt Köln jährlich zuschießen, damit freie Ensembles eine Zukunftsperspektive haben. 15 Spieltage will Blase den verschiedenen Akteuren zur Verfügung stellen.

Das Kulturamt suche außerdem derzeit nach einem Objekt, das die freie Szene zum Proben nutzen kann. „Wir haben schon ein konkretes Objekt im Auge“, so Charles. Das Ziel sei es, in Kooperation mit Frank Blase den freien Theatermachern eine langfristige Perspektive am Standort des Carlswerks zu sichern.

Kölns Kulturdezernent Stefan Charles war am Dienstag zu Gast in der Bezirksvertretung Mülheim. Copyright: Arton Krasniqi

Jonas Höltig (Grüne) verwies in diesem Zusammenhang auf die Ungleichverteilung der Mittel. Ein Großteil der Ressourcen fließe ins Linksrheinische, während das Depot, das zu einem Aushängeschild über die Stadtgrenzen hinaus geworden ist, zugunsten eines kommerziellen Angebots aufgegeben würde. Städtische Kultur könne sich mehr künstlerische Freiheit geben, ein privater Investor sei abhängig vom kommerziellen Erfolg, was sich auch in höherem Eintrittsgeld niederschlagen werde. „Bitte achten Sie darauf“, fuhr er, an Stefan Charles gewandt, fort, „dass nicht Teile unserer städtischen Kultur unter Wert verramscht werden.“ In einem Fachgespräch mit Beteiligten aus dem Kulturausschuss, der Bezirksvertretung Mülheim und dem Kulturamt sei inzwischen ein Fachgespräch geführt worden, um die Zusammenarbeit des Investors mit der freien Szene zu klären, so Charles.

Auch die ungewisse Zukunft des Carlsgartens, der Teil des Gesamt-Ensembles während der Interimszeit der Spielstätten in Mülheim war, treibt die Fraktion um. Im Fachgespräch habe durchgeklungen, dass der Musical-Veranstelter Apiro die Umsiedlung des Carlsgartens bezahlen würde. Für die Fläche selbst hat Blase andere Pläne. Gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ sprach er davon, neue Grünflächen zu schaffen, die im Sommer umgeräumt werden könnten, um Platz für eine Freilichtbühne zu schaffen.

Sorge um den Carlsgarten in Köln-Mülheim

Daniela Hilgers (Grüne) sprach die Bitte aus, dass die Beschlussvorlage für den Rat, die die Beteiligten des Fachgesprächs vorbereiten, vorher dem Gremium in Mülheim vorgelegt wird. Auch die Linken sorgen sich um die Zukunft der Grünanlage und sprachen sich für den Erhalt. Zu weniger Misstrauen gegenüber dem Investor Frank Blase mahnte CDU-Fraktionschef Thomas Portz: „Angesichts der desaströsen Haushaltslage sollten wir dankbar sein, für das Angebot des Unternehmers.“ Auch die kleinen Betriebe im Umfeld des Carslwerks würden von der Sogwirkung der neuen Musical-Spielstätte profitieren.

Stefan Charles brachte die Diskussion am Ende noch einmal auf den Punkt: „Die Stadt Köln ist pleite, wir versuchen, machen, was möglich ist.“ Und: „Interim heißt Interim, weil es ein Interim ist.“ Es sei immer klar gewesen, dass die Zeit des Schauspiels in Mülheim endlich ist. Und bezogen auf die höheren Eintrittspreise, die Musicals gegenüber städtischem Theater oft bedingen. „Ich habe Frank Blase gebeten, einen Mülheim-Discount zu machen.“ Zumindest das Eröffnungsangebot im November scheint fair: Tickets sind für 29,90 Euro erhältlich. Der Rat wird im Übrigen in seiner nächsten Sitzung am 12. Dezember über die Beschlussvorlage entscheiden, die die Details zur Nutzung des Depot 2 enthalten soll.

Musical statt Theater. Grünfläche statt Carlsgarten und Grüner Grotte. Nicht nur Kay Voges fiel im Mai der Abschied von seinem „Abenteuerspielplatz“ schwer. Aber vielleicht sollten sich all diejenigen, die jetzt wehmütig sind, einfach einlassen auf den Neustart. Auch im Staatenhaus entsteht gerade ein neuer Musical-Spielort. Was, wenn bald mehr Leute als vorher den Weg auf die Schäl Sick fänden und diese sich als Musical-Hotspot einen Namen machte? Trotzdem: Ein fester Ort für die freie Szene muss her. Es wäre wünschenswert, wenn sich aus dem noch nicht bekannten Objekt, das das Kulturamt im Blick hat, am Ende mehr machen ließe. Denn 15 Tage Spielzeit im Depot 2 sind zu wenig.