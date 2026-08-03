Die Suche nach dem seit Anfang Juli vermissten 13-jährigen Jugendlichen aus Köln ist beendet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Jugendliche bereits am Freitagabend (31. Juli) wohlbehalten in Hagen gefunden.

Nach Angaben der Ermittler traf eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Hagen den 13-Jährigen in der Wohnung von Bekannten im Stadtteil Wehringhausen an. Intensive Ermittlungen hätten die Beamten auf seine Spur geführt.

Anschließend wurde er an das Jugendamt übergeben. Der Junge war seit dem 5. Juli vermisst worden. Zuvor war der 13-Jährige in einer städtischen Kinder- und Jugendeinrichtung in Köln untergebracht gewesen. (red)