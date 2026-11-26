Das Urteil der Bezirksregierung Köln fiel eindeutig aus: „Die Ausländerbehörde der Stadt Köln hat seit längerer Zeit Probleme mit einer ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung.“ Kritisiert werden „ein überdurchschnittlich hohes Beschwerdeaufkommen, lange Warte- und Bearbeitungszeiten sowie eine hohe personelle Fluktuation“. So steht es in der Bewertung der Aufsichtsbehörde zu einem Prüfbericht der Stadt über die Vorgänge im Ausländeramt rund um die sogenannte Liste Coesfeld. Wie berichtet, kam es im Umgang mit ausreisepflichtigen Personen zu zahlreichen Fehlern. Doch wer trägt die Verantwortung dafür? Fragen und Antworten.

Wer leitet das Kölner Ausländeramt?

Die Leitungsposition ist seit acht Wochen vakant, zurzeit führt die stellvertretende Amtsleiterin Kathrin Burghardt die Geschäfte. Die bisherige Leiterin Christina Boeck hat ihr Amt niedergelegt und zum 1. Oktober 2026 die Leitung des Bürgeramts Ehrenfeld übernommen – als Nachfolgerin von Josef Breuer, der im Ruhestand ist. Der Grund für ihren Wechsel wurde von der Stadt nicht kommuniziert. Boeck war fast zwei Jahrzehnte in leitender Funktion im Ausländeramt tätig, an der Spitze stand sie ab Dezember 2022, also fast vier Jahre. Zuvor hatte Ulrike Willms das Ausländeramt knapp drei Jahre geleitet. Ihr Vorgänger Lothar Becker hatte die Führung von September 2018 bis Oktober 2019 inne. Bis 2018 war das Ausländeramt kein eigenes Amt, sondern Teil des Ordnungsamts.

Wer soll das Ausländeramt künftig führen?

„Das Stellenbesetzungsverfahren für die Leitung des Ausländeramtes wurde unmittelbar nach dem Wechsel von Frau Boeck eingeleitet“, erklärt ein Stadtsprecher auf Anfrage. Dass Boeck nach Ehrenfeld wechselt, stand spätestens am 5. Juni fest (wir berichteten). Die interne und externe Ausschreibung für ihre Nachfolge veröffentlichte die Stadt erst rund 23 Wochen später – am 18. November.

Christina Boeck hat Ende September nach knapp vier Jahren die Leitung des Kölner Ausländeramts abgegeben. Copyright: Michael Bause

Welcher Dezernent ist für das Ausländeramt verantwortlich?

Die Zuständigkeit lag jahrelang beim Ordnungsdezernat I und damit bei Ex-Stadtdirektorin Andrea Blome, die Ende Juni altersbedingt aus dem Amt schied. Mit dem Neuzuschnitt der Dezernate ab 1. Oktober wurde die Verantwortung für das Ausländeramt in das Dezernat IX („Sicherheit, Ordnung und Recht“) übertragen. Es soll künftig vom bisherigen Hamburger Polizeipräsidenten Falk Schnabel (57) geleitet werden. Nach Informationen unserer Redaktion wird er sein neues Amt in Köln am 15. Februar 2027 antreten. Der Termin wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben, bislang war von Frühjahr 2027 die Rede.

Wie groß ist die Personalnot im Ausländeramt?

Nach Angaben der Stadt Köln hat das Ausländeramt aktuell 617 Stellen. Davon entfallen 169 auf die zentrale Ausländerbehörde Köln, die Landesaufgaben wahrnimmt. Von den 617 Stellen sind derzeit 66 nicht besetzt – mehr als jede zehnte. Laut Stadt betreffen die Vakanzen hauptsächlich die zentrale Ausländerbehörde (33), das kommunale Rückkehrmanagement (10) sowie die Bezirksausländerämter (10). Demnach liegt die Vakanzquote in der zentralen Ausländerbehörde bei 19,5 Prozent. Dort ist also fast jede fünfte Stelle nicht besetzt.

Was sagt die Stadt zur Kritik der Bezirksregierung?

„Das überdurchschnittlich hohe Beschwerdeaufkommen, auf das die Bezirksregierung zutreffend hinweist, betrifft nicht das gesamte Ausländeramt; es konzentriert sich auf die rechtsrheinischen bezirklichen Ausländeramtsgruppen und den Einbürgerungsbereich“, betont der Stadtsprecher. Wegen Personalmangels seien in der Sachbearbeitung hohe Rückstände entstanden. Diese würden nun „sukzessive abgebaut“.

Welche zusätzlichen Herausforderungen gibt es?

Die Zahl der Einbürgerungsanträge sei bereits 2022 stark gestiegen, so die Stadt. Nach einer Gesetzesänderung 2024 habe sie sich noch einmal verdreifacht. Deshalb habe man das Personal für diesen Bereich um den Faktor 2,5 auf 73,5 Stellen erhöht und die meisten Stellen bis Mai 2025 besetzt. Vor allem externe Mitarbeiter seien eingestellt worden, was einen „zeitaufwendigen Einarbeitungsprozess“ erfordere. Daher seien Rückstände in der Bearbeitung der Anträge „unvermeidlich“ gewesen. Dies habe zu einem „erheblichen Anstieg von Beschwerden“ geführt. Der Antragsprozess sei inzwischen gestrafft worden.

Warum ist das Ausländeramt weiterhin dezentral organisiert?

Während das Ordnungsamt vor rund 20 Jahren zentralisiert wurde, wurde die dezentrale Struktur der Ausländerbehörde mit Amtsgruppen in jedem der neun Stadtbezirke beibehalten. Das halten Kritiker für problematisch. Möglicherweise kommt dieses Modell jetzt auf den Prüfstand. Die bezirklichen Ausländeramtsgruppen würden derzeit „organisatorisch betrachtet“, so der Stadtsprecher. Aktuell würden sie „zentral gesteuert und dabei von Führungskräften in den Bezirken unterstützt“. Die Stadt prüfe bei ihrem Dienstleistungsangebot kontinuierlich, „ob eine Zentralisierung oder Dezentralisierung der Aufgaben unter organisatorischen, wirtschaftlichen sowie bürgernahen Gesichtspunkten sinnvoll ist“.

Was unternimmt die Stadt gegen Korruption im Ausländeramt?

In der Vergangenheit kam es bereits zu Verhaftungen, weil Mitarbeiter des Kölner Ausländeramts mit krimineller Energie gegen Geld gefälschte Aufenthaltspapiere ausgestellt haben sollen. Der jüngste Fall wurde erst vor wenigen Wochen publik (wir berichteten). Die Stadt betont, aufenthaltsrechtliche Entscheidungen würden stets nach einem „strikten Vier-Augen-Prinzip“ bearbeitet. Rechtmäßiges Handeln stelle man durch unabhängige Prüfungen sicher. Alle Entscheidungen würden „im Ausländerzentralregister erfasst und in der elektronischen Ausländerakte schriftlich dokumentiert“. Zugriffe auf die Akte würden nachvollziehbar gespeichert, bei Bedarf könne ein Zugriffsprotokoll erstellt werden. Zudem habe man „flächendeckend Korruptionspräventionsschulungen für die Mitarbeiter“ durchgeführt. Geplant sei auch, künftig auf „modernere Software mit besseren integrierten Prüfmöglichkeiten“ zuzugreifen.

Findet in korruptionsgefährdeten Bereichen Personalrotation statt?

Dass städtische Sachbearbeiter, um Korruption vorzubeugen, nach einer gewissen Zeit ihr Aufgabengebiet wechseln oder für einen anderen Personenkreis zuständig werden (etwa für Personen mit den Anfangsbuchstaben E bis H statt A bis D), ist im Ausländeramt nicht die Regel. Die Stadt teilt dazu mit, das Ausländerrecht sei „ein äußerst komplexes Rechtsgebiet“. Die Sachbearbeitung bedürfe einer „aufwendigen und langen Einarbeitung“, die Arbeitsauslastung im Amt sei hoch.

„Dementsprechend ist flächendeckendes Rotieren beim Ausländeramt nicht vorgesehen. Eine ausgeweitete Rotation würde die Aufgabenerledigung vielmehr gefährden“, so der Stadtsprecher, und zur „Überforderung“ von Mitarbeitern beitragen. Das gehe am Ende zulasten des Kundenservice und könne zu einem erhöhten Haftungsrisiko führen. Stattdessen seien „im Einklang mit der Korruptionspräventionsrichtlinie“ andere Kontrollmaßnahmen installiert worden, darunter „regelmäßige unangekündigte interne Revisionen“.