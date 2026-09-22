An der Kaiserstraße in Porz soll ein neues Berufskolleg für Metallbau und Versorgungstechnik entstehen. Auf einem rund 25.000 Quadratmeter großen Grundstück errichtet der Investor und Eigentümer Hemsö GmbH im Auftrag der Stadt einen Bildungsstandort für etwa 1300 Schülerinnen und Schüler, teilte eine Sprecherin des Projektentwicklers Drees & Sommer mit. Rund 130 Millionen Euro sollen in das Projekt investiert werden. Die Übergabe an die Stadt ist zum Schuljahr 2031/32 vorgesehen.

Der Neubau soll die bestehenden Gebäude des Berufskollegs ersetzen. Diese sind sanierungsbedürftig und lassen sich nach Angaben der Projektpartner nur noch eingeschränkt an die Anforderungen moderner beruflicher Bildung anpassen. Geplant sind moderne Lernräume und Werkstätten, eine Sporthalle sowie Außenanlagen.

Neubau auf brachliegender Gewerbefläche

Der Neubau entsteht vor dem Hintergrund eines erheblichen Fachkräftebedarfs. In den Kernberufen der Metall- und Elektroindustrie fehlen bundesweit mehr als 110.000 Fachkräfte. Auch in der Region Köln zählt die Sicherung qualifizierten Nachwuchses zu den Herausforderungen für Unternehmen.

Entstehen soll das Berufskolleg auf einer bislang brachliegenden Gewerbefläche. Auch Nachhaltigkeit spielt bei der Planung eine Rolle. Eine Photovoltaikanlage und energieeffiziente Technologien sollen dazu beitragen, den Energieverbrauch des Gebäudes zu senken und Ressourcen zu schonen. Eine Besonderheit des Projekts ist die langfristige Zusammenarbeit zwischen der Stadt Köln und dem privaten Eigentümer. Hemsö realisiert und betreibt das Berufskolleg im Rahmen eines 25-jährigen Mietvertrags.

An der Realisierung arbeiten Hemsö, die WWB Weser-Wohnbau-Gruppe, Goldbeck West und Drees & Sommer zusammen. WWB initiierte das Projekt und sicherte den Standort. Goldbeck übernimmt die Planung und schlüsselfertige Errichtung des Gebäudes. Drees & Sommer ist für die Projektsteuerung zuständig und begleitet die Planungs- und Realisierungsphase.